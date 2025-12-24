Любопитно:

Силно земетресение разтърси Тайван

24 декември 2025, 14:11 часа 231 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси днес югоизточния крайбрежен окръг Тайтунг в Тайван. Това съобщи днес метеорологичната служба на острова, цитирана от Ройтерс. До момента няма данни за нанесени щети или човешки жертви. Земетресението е усетено сериозно и в столицата на страната Тайпе. Епицентърът на труса е бил на 11,9 км дълбочина, съобщи още метеорологичната служба на страната.

Чести земетресения на острова

Тайван се намира на границата на две тектонични плочи и на острова често биват регистрирани земетресения, отбелязва Ройтерс.

Над 100 души загинаха при трус в Южен Тайван през 2016 г., а земетресение със сила 7,3 стана причина за смъртта на над две хиляди души през 1999 г.

Земетресенията в нашите съседки Гърция, Турция и Северна Македония - в България не бива да ни притесняват. Вероятноста някои от тях да бъдат усетени, разбира се, съществува, но за момента това, което се наблюдава - не е нищо необичайно, коментира наскоро пред Actualno.com доц. Пламена Райкова, ръководител на Департамент "Сеизмология и сеизмично инженерство" към Национален институт по геофизика, география и геодезия (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН), по повод последните трусове в съседните ни страни.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
