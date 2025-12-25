"Подарък" за Коледа от Путин: Четири рагиона на Украйна са без ток (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин изглежда е направил своеобразен "коледен подарък" по кремълски, като е оставил четири региона на Украйна без ток в нощта на 25 декември, когато християнският свят отбелязва Рождество Христово. Липсата на електричество се дължи на руска атака срещу енергийния сектор на Украйна. Засегнати са ерниговска, Сумска, Днепропетровска и Харковска, но поради последствията от предишни руски обстрели без ток остават и потребителите в Одеска област.

"В навечерието на Коледа врагът продължи атаките си срещу енергийния сектор на Украйна", каза по време на брифинг държавният секретар на Министерството на енергетиката Сергей Суярко, предаде УНИАН.

Работи се по отстраняване на повредите

Според него енергетиците правят всичко възможно, за да възстановят цялото повредено оборудване и съответно да възстановят захранването възможно най-бързо. Той добави, че аварийно-възстановителните работи продължават денонощно.

Прекъсвания на тока за Коледа

Според Суярко на 25 декември всички региони на Украйна ще претърпят ротационни прекъсвания на електрозахранването и индустрията трябва да ограничи потреблението на електроенергия до определена граница, тъй като ще бъдат в сила графици за ограничаване на мощността. Той също така отбеляза, че актуалните графици за прекъсване на електрозахранването могат да бъдат намерени на уебсайтовете на регионалните енергийни дружества. ОЩЕ: Украйна порази резервоари за петрол в руското пристанище Темрюк, взривове отекнаха и край военно летище (ВИДЕО)

Още "подаръци" от Путин

В коледния следобед Русия атакува многоетажна сграда с дрон, а обстрелът предизвика пожар, предаде РБК - Украйна, позовавайки се на информация в Телеграм на ръководителя на Черниговската МБА Дмитро Брижинский. „Регистриран е удар в 5-етажна сграда. В апартамента е възникнал пожар. Информацията се уточнява“, отбеляза началникът на Черниговското полицейско управление.

Междувременно пак в следобедните часове руските сили използваха дрон, за да нанесат удар по евакуационна мисия в Константиновка, Донецка област. Вследствие на удара един човек е загинал, а двама други са ранени. ОЩЕ: Русия не харесва мирния план на САЩ и пак поставя условия. Разсекретиха стенограми на Путин за Украйна и НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)