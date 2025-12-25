Украйна порази резервоари за петрол в руското пристанище Темрюк, взривове отекнаха и край военно летище (ВИДЕО)

Атака с дронове в пристанището на Темрюк в руския Краснодарски край през нощта на 24 срещу 25 декември е предизвикала пожар в два резервоара за съхранение на петрол, призна оперативният щаб на областта. Сгради и оборудване в селскостопанско предприятие в район Щербиновски също са били повредени. "Пожарът обхвана обща площ от около 2000 квадратни метра. В гасенето са ангажирани 70 души и 18 единици техника, включително персонал от Главната дирекция на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край", гласи изявлението.

Според предварителна информация няма жертви. Специални и аварийни служби работят на мястото на инцидента. Системата на NASA, която отчита топлинни петна по земната повърхност и индикира за пожари - FIRMS, също показва огън на конкретното място:

В район Щербиновски също няма пострадали, твърдят местните власти. "Няколко индустриални сгради и селскостопанско оборудване в предприятие в село Николаевка в район Щербиновски са били повредени. Пожарите са били бързо потушени“, се казва в изявлението.

Пристанището на Темрюк беше поразено успешно от украински дронове и на 5 декември, когато бяха поразени производствените съоръжения на "Мактрен-Нафта", след което горяха в продължение на три дни: Украйна изведе от строя руския терминал за втечнен газ в Темрюк, две трети от резервоарите изгорели (ВИДЕО).

Свалени дронове и взривове край военно летище

През нощта на 24 срещу 25 декември 141 украински дрона са били свалени над Русия и анексирания Крим, съобщи Министерството на отбраната в Москва: 62 над Брянска област, 12 над региона на Тула, 11 над региона на Калуга, 9 над региона на Москва, 8 над Република Адигея, 7 над Краснодарския край, по 6 над анексирания Крим и региона на Ростов, по 5 над Белгородска област, Воронежка област и Азовско море, 4 над региона на Курск и 1 над Волгоградска област.

В град Майкоп - столицата на Република Адигея, която е съставна част от Руската федерация, местни жители съобщават за експлозии в района на военното летище "Ханская". Там е базирана военна част 55661, 272-ра тренировъчна авиационна база от 2-ра категория, посочва проукраинският Telegram канал Supernova+.

