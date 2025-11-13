Любопитно:

Подхвърляха на Тръмп такива неща!: Лавров изгря с обяснение за провала в Будапеща

Руският външен министър Сергей Лавров, който в последните дни мистериозно изчезна от публичното пространство, поради което се завъртяха упорити слухове, че е изпаднал в немилост пред диктатора Владимир Путин, най-сетне се появи на страниците на руски медии. Всъщност по-точно те препубликуват откъси от негово интервю за италианския Corriere della Sera, в което Лавров представя обясненията си защо се е провалила срещата Тръмп - Путин в Будапеща. Според слуховете именно този провал е в основата на неблагоразположението, което си е спечелил от Путин.

В интервюто Лавров прехвърля отговорността за провалената среща на някакви лъжливи доклади, които Тръмп бил получил неизвестно от кого, които настроили американския президент негативно и го подтикнали да отмени срещата. Лавров разказва надълго и нашироко, че не знае "откъде и от кого" са дошли тези доклади и заявява, че твърденията за "неготовността на Русия за преговори" били лъжа.

По думите му Русия била готова да проведе среща на върха в Будапеща, "ако тя наистина се основава на добре развитите резултати от [срещата в] Аляска".

"Разчитаме на здравия разум и на Вашингтон да се въздържи от действия, които биха могли да ескалират конфликта на ново ниво", заявява топ дипломатът на Путин.

Елена Страхилова
