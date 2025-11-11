Признаците, че Путин е вдигнал мерника на Лавров

Изпада ли в немилост руския външен министър Сергей Лавров? Ще има ли поредна смяна на високо ниво в руската политическа власт, защото поредната пионка е разгневила руския диктатор Владимир Путин? Бъдещето ще покаже – но вече има силни сигнали, че ситуацията с Лавров не е обичайната. Сигналите отбелязва анализаторът Илан Бергман в материал във Forbes.

Кои са видимите сигнали, че Лавров е в немилост:

На 5 ноември, когато се проведе последното засега заседание на Съвета за сигурност на Руската федерация, начело на което беше Путин, Лавров не присъства. Точно тогава руският диктатор опита да отговори на заявлението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ пак започват ядрени тестове – заради провокациите от страна на Русия: Вървим към ескалация: Путин с голяма стъпка към "пълномащабни ядрени тестове" (ВИДЕО) Но не само – за срещата на Г-20 в ЮАР, която ще се състои в края на ноември, руската делегация ще отиде без Лавров. ЮАР е в добри отношения с Руската федерация – но вместо Лавров там ще е зам.-главния секретар на руската президентска администрация Максим Орешник.

Официално Кремъл отрича, че Лавров е в немилост. Още преди около 10 дни излязоха първите материали в западни медии, че руският външен министър е на прицел, защото е вбесил Путин. Как го е вбесил – провалил е перспективата за втора среща през тази година между руския диктатор и президента на САЩ Доналд Тръмп, този път в Будапеща. Това е било счетено от Путин и като провал на стратегията му да протака, да удържа и залисва Тръмп, за да не въведе той нови санкции и да не подкрепи с още оръжия Украйна. Очевидно е, че спирането на американската помощ за Украйна и Европа е руски външнополитически приоритет и Лавров не го постигна, коментира Бергман за Forbes. Дали е прав, ще покаже времето – Още: Лавров изпада в немилост: Путин побеснял от нахалството му, провалило срещата с Тръмп