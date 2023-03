Пожар в сградата на руското МВР (ВИДЕО)

Заради случилото се е имало "самостоятелна евакуация", но само на петима души. Пожарът е изгасен, съобщава контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС. Той е горял на площ от само 30 квадратни метра.

По предварителна информация са изгорели строителни материали и стенна декорация. Каква е вероятната причина за пожара не се съобщава.

The main building of the Ministry of Internal Affairs is on fire in #Moscow



According to preliminary reports, construction materials caught fire. pic.twitter.com/LgbBqlhYBa