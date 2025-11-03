Пожари на четири танкера, потопен по-малък кораб - нови данни за украинския удар по руското пристанище Туапсе

Най-малко два удара при украинската въздушна атака отпреди вече близо 36 часа срещу руското черноморско пристанище Туапсе са били прицелени в тръбопровод на "Транснефт" при товарния терминал. През този терминал се изнасят до 7 млн. тона петрол годишно - Още: Над 160 дрона: Руски петролен терминал и танкер горят, пак убити от руски въздушен удар деца в Украйна (ВИДЕО)
The result of yesterday’s attack on the Tuapse seaport, as reported by the reputable channel "Dosie Shpiona": 12 drones were used in the strike, damaging several vessels and the port’s pipeline infrastructure. pic.twitter.com/yoIUrU74qf— WarTranslated (@wartranslated) November 3, 2025
Video from a foreign ship moored in Tuapse shows the Nov 2 drone strike on the oil terminal. Reportedly 12 attack drones hit the port: small vessel Nord destroyed, tankers POLLUX (40,000 t) and CHAI (56,000 t) were set ablaze, other tankers and berth equipment got damaged. https://t.co/0nIAmWMS1m pic.twitter.com/HUmskM39WP— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2025
Following the overnight strike on the Tuapse terminal, locals have reported oil spills in the surrounding waters. Visible contamination in the port area confirms damage to fuel infrastructure. https://t.co/qmcZpl2Cln pic.twitter.com/CKtKHpbzbj— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 2, 2025
Сателитни снимки показват, че има видими щети по поне един петролен танкер. Местният оперативен щаб вече каза, че щети са понесли "два граждански кораба", без да уточнява какви - Още: Два кораба са с повреди след атаката срещу Туапсе. Влак с горива излезе от релсите в Русия (ВИДЕО)
Satellite images reveal the aftermath of the recent strike on Tuapse port. At least two hits targeted the Transneft pipeline at the loading terminal, with visible damage to an oil tanker. This key Black Sea export terminal handles up to 7 million tons of oil annually. pic.twitter.com/8Dzk0fBRHP— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2025
Известният телеграм канал "Досието на шпионина", който редовно изважда на бял свят вътрешни детайли по събития във военната сфера що се отнася до войната в Украйна, обаче твърди, че не два, а цели четири танкера са понесли щети. Общо 12 дрона са били използвани за ударите. Пораженията са следните - унищожен е корабът "Норд"; пожари са избухнали на борда на плаващия под панамско знаме танкер "Полукс" (Pollux), с товар от 40 000 тона суров петрол; на танкера "Chai", плаващ под либерийски флаг с 56 000 тона суров петрол; на "Coast Buster", плаващ под бахамско знаме и без товар; на руския танкер "Сатурн", който не е носел никакъв товар. Каналът също съобщава за щети по петролен тръбопровод.
Last night, a Ukrainian drone attack hit the Russian port of Tuapse. 12 drones struck, destroying the small vessel “Nord” and setting four tankers ablaze, including Panama-flagged “POLLUX” with 40,000 tons of fuel and Liberia’s “CHAI” with 56,000 tons. Port infrastructure was… pic.twitter.com/GkQR9OUq4A— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2025
Появи се и аудиозапис от комуникация между контрола на руското пристанище и танкерите. Ясно се чува, че се упоменават "Chai" и "Полукс" - включително и дали на първия танкер се гаси пожар със специална пяна:
A video from a vessel anchored near the port of Tuapse at the time of the attack on the night of November 1–2. In the background, you can hear radio communications between the tankers Chai, Pollux, and Tuapse Port Control over VHF. The footage shows, among other things, the… https://t.co/ApocjkZH5O pic.twitter.com/OCMihVJJD8— WarTranslated (@wartranslated) November 3, 2025
ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив