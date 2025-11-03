Любопитно:

"Путин е лъжец и убиец": Сенатор от партията на Тръмп призова за подкрепа за Украйна (ВИДЕО)

„Путин е лъжец, убиец и е отговорен за систематични изтезания, отвличания на деца и изнасилвания на цивилни. И има изобилие от доказателства за това, повярвайте ми“. Това заяви сенаторът от партията на Доналд Тръмп – републиканецът Том Тилис.

„Ако смятате, че Украйна е страна отвъд океана, която няма нищо общо с нашата национална сигурност, помислете отново. Подложена под въпрос е силата на нашите съюзи. И бъдещето на демокрацията и на целия свят е застрашено, ако направим нещо по-малко от победа над Путин“, обяви той.

Елин Димитров
