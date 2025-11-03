"Путин е лъжец и убиец": Сенатор от партията на Тръмп призова за подкрепа за Украйна (ВИДЕО)

„Путин е лъжец, убиец и е отговорен за систематични изтезания, отвличания на деца и изнасилвания на цивилни. И има изобилие от доказателства за това, повярвайте ми“. Това заяви сенаторът от партията на Доналд Тръмп – републиканецът Том Тилис.
“Putin is a liar, a murderer and the one responsible for systematic torture, child abductions and the rape of civilians. And there is plenty of evidence for that!”— NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2025
„Ако смятате, че Украйна е страна отвъд океана, която няма нищо общо с нашата национална сигурност, помислете отново. Подложена под въпрос е силата на нашите съюзи. И бъдещето на демокрацията и на целия свят е застрашено, ако направим нещо по-малко от победа над Путин“, обяви той.
