Украински удари унищожават руска военна техника: богата колекция само за няколко дни (ВИДЕО)

03 ноември 2025, 17:26 часа 281 прочитания 0 коментара

Украински военни разузнавачи са унищожили още един комплекс от руски противовъздушни цели в Крим - публикувани са и ексклузивни кадри от операцията днес, 3 ноември. Според военното разузнаване (ГУР) през нощта на 1 срещу 2 ноември специалисти от Отдела за активни операции са извършили атака срещу още комплекс от ценни руски противовъздушни средства на окупирания от Москва полуостров. В резултат на удара по командния пункт на дивизия за ракети "земя-въздух" С-400 "Триумф", разположена на бойна позиция, са унищожени руски многофункционален радар 92N6E и автономното захранващо оборудване на командния пункт С-400.

Специалистите от ГУР успешно са ударили и радар за наблюдение на летище от типа AORL-1AS и радар P-18 "Терек", принадлежащи на руските окупационни сили.

Украинският флот и специалните сили също поразиха руски цели

Украинският военноморски флот пък нанесе удар по руска елитна част, разположена на сондажната платформа "Сиваш" в Черно море. Наред с оборудването за наблюдение, украинските сили са унищожили и противотанкова ракетна част, разположена на платформата.

Украинските специални сили нанесоха удари по руската логистика в окупираната Луганска област през нощта на 2 срещу 3 ноември. Близо до Довжанск те са поразили място за разтоварване на гориво, а в Розкошно са унищожили склад за снабдяване.

Използвани са дронове FP-1 или FP-2. Атаките са нарушили логистиката на руската група „Център“, което е довело до недостиг на гориво. 

Активност и на фронта

Що се отнася до левия бряг на Херсонска област, която е частично окупирана от руснаците, там е била унищожена руска десантна лодка, превозваща войници. Руснаците са се опитали да подсилят позициите си от другата страна на реката, но са били ликвидирани, преди да я достигнат, съобщават украински източници.

От фронта също има добри новини в това направление за украинските сили - въпреки тежката ситуация в Покровск. Украински FPV дронове са унищожили колона от руски бронирани превозни средства, които затънали в калта по време на опит за нападение близо до Володимировка. Става въпрос за селището, което е в посока Добропиля - североизточно от линията Покровск-Родинско, като нападението е запечатано на видео:

Още видеа от удара в Туапсе

Същевременно се появи и видео от чуждестранен кораб, акостирал в Туапсе, Краснодарския край на Русия. То показва удара с дронове от 2 ноември срещу нефтения терминал - твърди се, че 12 атакуващи безпилотни машини са ударили пристанището. Малкият кораб „Норд“ е унищожен, танкерите „ПОЛУКС“ (40 000 т) и „ЧАЙ“ (56 000 т) са запалени, а други танкери и пристанищно оборудване са повредени.

Димитър Радев
