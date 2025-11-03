Украински удари унищожават руска военна техника: богата колекция само за няколко дни (ВИДЕО)

Украински военни разузнавачи са унищожили още един комплекс от руски противовъздушни цели в Крим - публикувани са и ексклузивни кадри от операцията днес, 3 ноември. Според военното разузнаване (ГУР) през нощта на 1 срещу 2 ноември специалисти от Отдела за активни операции са извършили атака срещу още комплекс от ценни руски противовъздушни средства на окупирания от Москва полуостров. В резултат на удара по командния пункт на дивизия за ракети "земя-въздух" С-400 "Триумф", разположена на бойна позиция, са унищожени руски многофункционален радар 92N6E и автономното захранващо оборудване на командния пункт С-400.
Специалистите от ГУР успешно са ударили и радар за наблюдение на летище от типа AORL-1AS и радар P-18 "Терек", принадлежащи на руските окупационни сили.
During the night of November 1–2, Ukraine’s military intelligence struck key Russian air defense assets in occupied Crimea. A command post of the S-400 “Triumf” system was hit, destroying a 92N6E radar and its autonomous power supply. GUR units also took out the AORL-1AS airfield… pic.twitter.com/8ZJBC3QO3S— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2025
Украинският флот и специалните сили също поразиха руски цели
Украинският военноморски флот пък нанесе удар по руска елитна част, разположена на сондажната платформа "Сиваш" в Черно море. Наред с оборудването за наблюдение, украинските сили са унищожили и противотанкова ракетна част, разположена на платформата.
Ukraine’s Navy targeted a Russian elite unit stationed on the “Sivash” drilling platform. Along with surveillance equipment, Ukrainian forces destroyed a Russian anti-tank missile crew deployed on the platform. pic.twitter.com/wcpDesi8pi— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2025
Украинските специални сили нанесоха удари по руската логистика в окупираната Луганска област през нощта на 2 срещу 3 ноември. Близо до Довжанск те са поразили място за разтоварване на гориво, а в Розкошно са унищожили склад за снабдяване.
Използвани са дронове FP-1 или FP-2. Атаките са нарушили логистиката на руската група „Център“, което е довело до недостиг на гориво.
Ukrainian Special Operations Forces struck Russian logistics in occupied Luhansk overnight. Near Dovzhansk, they hit a fuel unloading site. In Rozkishne, they destroyed a supply depot. The attacks disrupted logistics for Russia’s “Center” group, creating a fuel shortage. FP-1 or… pic.twitter.com/0NfE5FMyZe— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2025
Активност и на фронта
Що се отнася до левия бряг на Херсонска област, която е частично окупирана от руснаците, там е била унищожена руска десантна лодка, превозваща войници. Руснаците са се опитали да подсилят позициите си от другата страна на реката, но са били ликвидирани, преди да я достигнат, съобщават украински източници.
A Russian landing boat carrying troops was destroyed on the left bank of Kherson region. They attempted to reinforce positions across the river, but were eliminated before reaching it. pic.twitter.com/7BJdY02S8a— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2025
От фронта също има добри новини в това направление за украинските сили - въпреки тежката ситуация в Покровск. Украински FPV дронове са унищожили колона от руски бронирани превозни средства, които затънали в калта по време на опит за нападение близо до Володимировка. Става въпрос за селището, което е в посока Добропиля - североизточно от линията Покровск-Родинско, като нападението е запечатано на видео:
FPV drones finished off a column of Russian armored vehicles that got stuck in the mud during an attempted assault near Volodymyrivka. https://t.co/p53FfLMhVt pic.twitter.com/DqccwzQb3A— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2025
Още видеа от удара в Туапсе
Същевременно се появи и видео от чуждестранен кораб, акостирал в Туапсе, Краснодарския край на Русия. То показва удара с дронове от 2 ноември срещу нефтения терминал - твърди се, че 12 атакуващи безпилотни машини са ударили пристанището. Малкият кораб „Норд“ е унищожен, танкерите „ПОЛУКС“ (40 000 т) и „ЧАЙ“ (56 000 т) са запалени, а други танкери и пристанищно оборудване са повредени.
Video from a foreign ship moored in Tuapse shows the Nov 2 drone strike on the oil terminal. Reportedly 12 attack drones hit the port: small vessel Nord destroyed, tankers POLLUX (40,000 t) and CHAI (56,000 t) were set ablaze, other tankers and berth equipment got damaged. https://t.co/0nIAmWMS1m pic.twitter.com/HUmskM39WP— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2025
