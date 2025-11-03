Зеленски: В Купянск останаха 60 руски войници, скоро ще ги прочистим (ВИДЕО)

Вече са ясни принципно датите, когато Купянск ще бъде окончателно прочистен от руските щурмови групи, успели да влязат в рамките на града. В момента там има около 60 руски войници, прочистването е в ход – всички ще бъдат унищожени. Засега няма да споделяме допълнителна информация. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на среща с журналисти, предаде УНИАН. Той добави, че Лиманското направление към момента е стабилизирано.

Същевременно, що се отнася до Покровск, Зеленски заяви, че не знае там да има специална операция на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). Но уточни, че има специални части в ред операции, ръководени от украинския генщаб и под шапката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). ГУР подпомагат ВСУ, може би с 30-тина души, добави той: "Десантно-щурмовите войски, морската пехота, щурмовите войски и механизираните бригади са основната бариера пред руснаците в Покровск. Ясно е, че там се провеждат различни специални операции, но това се случва навсякъде, по цялата фронтова линия. Просто някои неща виждате, а други - не. Има бригади, които са постигнали толкова много, но не ги виждате. Те са поне също толкова големи герои".

Zelensky gave updates on key fronts: Kupyansk direction is active with set dates, but details remain undisclosed. In Pokrovsk, Russia has seen little success, around 300 troops remain, heavily targeted by guided bombs. Lyman front has stabilized, while operations near Dobropillia… pic.twitter.com/tPmyHeuJjn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2025

За северния фланг на Покровск, в мининаправлението към Добропиля, Зеленски предупреди, че руснаците ще се опитат да вземат реванш, след като първият им опит да настъпят решително към Добропиля беше спрян и те бяха върнати назад към Мирноград и Родинско. Ситуацията е сложна, но инициативата е украинска, по думите му, което съвпада с казаното от главнокомандващия ВСУ генерал Олександър Сирски в официалния му канал в Телеграм – че в сектора на Добропиля украински щурмови части продължават да напредват и това кара руснаците да отделят сили натам, което им пречи да се съсредоточат изцяло в Покровск. Зеленски напомни, че в Покровското направление има 170 000 руски войници.

