Пленени в Украйна севернокорейски войници поискаха убежище в Южна Корея

Двама севернокорейски войници, заловени в Украйна, отказаха да се завърнат у дома и са поискали убежище в Южна Корея. Това съобщи за AFP ръководителят на организация, която помага на бягащи. Припомняме, че Сеул вече потвърди, че според Конституцията си смята севернокорейците за граждани на Южна Корея, дори ако са воювали на страната на Русия.

Two North Korean soldiers captured in Ukraine refused to return home and requested asylum in South Korea



This was reported to AFP by the head of an organization that assists defectors.



Seoul has already confirmed that under its Constitution it considers North Koreans to be… pic.twitter.com/wp5zKNxgoe — NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2025

За заловените севернокорейски войници завръщането у дома би означавало сигурна смърт, предава агенцията. Според южнокорейски законодатели, Пхенян е инструктирал военните си да се самоубият, ако няма как да избегнат плен.

Севернокорейците във войната

По последни данни на Южна Корея, около 2000 севернокорейски войници, изпратени в Русия да се бият във войната срещу Украйна, са загинали. Данните на новинарската агенция Yonhap се позовават на информация от двама южнокорейски депутати, които представиха данни от Южнокорейската национална разузнавателна служба (NIS). Разузнавателните данни са били разкрити на депутатите на закрито заседание на парламентарната комисия по отбрана.

Още: Украйна: Севернокорейци помагат на Русия при Суми (ВИДЕО)

Според информацията Пхенян планира да прати още около 6000 свои войници в Русия, за да се сражават те срещу Украйна. Това ще е трета вълна на прехвърляне на севернокорейски военни. Отделно от това около 1000 севернокорейски инженери вече са пристигнали в Русия От октомври 2024 година Пхенян е пратил около 13 000 севернокорейски войници в Русия.

Още: Къде са прехвалените азиатски терминатори? Руските военни кълнат севернокорейците, че не помагат, а им крадат оръжието