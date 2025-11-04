Вучич отново обеща предсрочни избори, но не каза кога

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че е готов да проведе предсрочни парламентарни избори. Именно това е и основното настояване на протестиращите, които излизат на демонстрации вече повече от година. Протестите започнаха след трагедията в Нови Сад, когато на 1 ноември миналата година загинаха 16 души. До трагедията се стигна, след като се срути конструкция на железопътната гара в града.

Вучич заяви пред Financial Times, че изборите ще се проведат преди края на 2027 г., но не посочи конкретна дата. Анализатори смятат, че сръбските власти се опитват да преодолеят политическата криза в страната с подобни обещания.

Обещанията на Вучич

Малко по-рано сръбският президент отново обяви, че парламентарните избори ще се проведат предсрочно, но пак без да уточнява дата. Изявлението последва публичното му извинение към протестиращите и беше направено по време на обиколка на строителната площадка на Националния стадион като част от проекта ЕКСПО. „Ще се срещна с блокадьорите, изборите ще бъдат предсрочно — датата ще бъде определена от компетентните институции“, каза Вучич, предаде македонското издание "Рацин".

Тези дни се навърши една година от трагичния инцидент в Нови Сад, който предизвика поредица от протести в Сърбия, които не стихват вече година и прераснаха в недоволство срещу властта на Вучич.

Гладната стачка на една майка

Припомняме, че Диана Хрка, майка на една от жертвите в трагедията в Нови Сад, оябви гладна стачка и поиска предсрочни избори.

Тя изисква още от властите да бъдат изслушани всички заподозрени за падането на сенника, всички да бъдат задържани и да започнат съдебни процеси, след това освобождаване на всички незаконно задържани студенти и опрощаване на всякаква вина.

Въпросът е дали Хрка, който не е политик, нито обикновен гражданин след трагедията, ще успее да убеди Вучич да свика избори, пише сръбската медия "Данас".

Междувременно Йелена Милошевич, член на парламента от ССП, която също обяви гладна стачка преди две години, казва пред „Данас“, че Вучич е човек без капка емпатия и че от него не бива да се очакват човешки реакции. Подобно мнение имат и социолозите Йово Бакич и Иван Живков. Бакич.

