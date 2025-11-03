Заради блокадата на правителството: Застрашени са хиляди полети в САЩ

Полети в САЩ могат да бъдат спрени поради блокирането на работата на правителството, предава Bloomberg. Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че е готов да затвори въздушното пространство на САЩ, ако бюджетната криза направи полетите небезопасни. Администрацията за федерална авиация вече разполага с недостатъчно контрольори на въздушното движение, а много от тях работят без заплащане. Заради хаоса в петък бяха забавени над 6200 полета, а близо 500 бяха отменени.

Работата на правителството спря на 1 октомври, което доведе до техническо съкращение на над 700 000 федерални служители. "Спряната работа беше доста вредна. С времето става все по-зле", предупреди тогава Тръмп.

