Въпросът, който никога да не задавате на първа среща

Първите срещи могат да бъдат толкова вълнуващи, колкото и деликатни. Те са отличен момент да направите добро впечатление, да се опознаете без да бързате и да откриете дали има истинска връзка между вас. Но понякога желанието да разчупим леда или да научим повече може да ни накара да пресечем граници, които са неудобни или неподходящи. Един от най-често задаваните (и най-неуместни) въпроси, които много хора задават без да се замислят, е: "Защо приключи последната ти връзка?" Въпреки че може да изглежда като начин да разберем по-добре другия човек, експертите по комуникация и взаимоотношения са единодушни, че това е твърде личен въпрос за първа среща. Той може да предизвика емоции или болезнени спомени, които не бива да имат място на среща, която трябва да се фокусира върху настоящето.

Какви въпроси и теми не трябва да се засягат

Снимка: iStock

Говоренето за минали връзки не е единствената често срещана грешка на първа среща. Препоръчително е също да се избягват въпроси за пари, тъй като говоренето за доходи или икономическо състояние може да предизвика дискомфорт или да изглежда като опит да се оцени стойността на другия човек. Въпросите за това колко печели човек, каква кола кара или дали притежава свой дом не добавят нищо към първоначалния разговор и могат да създадат впечатление за материализъм или натрапчивост.

Друга деликатна тема е тялото и външният вид. Въпреки че комплиментите могат да бъдат добре приети, ако са естествени, въпросите за теглото, височината или външния вид могат да бъдат интерпретирани като липса на чувствителност. Сравненията или коментарите за външния вид, колкото и невинни да изглеждат, не са добра идея, когато тепърва се опознавате.

Снимка: iStock

Не е препоръчително също така да се говори прекалено много за семейството или травматични преживявания. Макар че е положително да се споделя лична информация, прекаленото споделяне може да пренасити или да създаде усещане за прекомерна експозиция. Първите срещи трябва да се фокусират върху създаването на приятна, лека и безопасна атмосфера, а не върху разрешаването на минали травми.

Ключът към успеха на първата среща

Освен избягването на определени теми, важното на първата среща е да се намери баланс между любопитство и уважение. Проявяването на интерес към вкусовете, хобитата, мечтите или ежедневните преживявания на другия човек помага да се създаде атмосфера на доверие, без да се натрапва. Отворените въпроси насърчават естествения разговор и разкриват много повече за личността, отколкото списък с лични въпроси.

Снимка: iStock

Също така е важно да не идеализирате другия човек и да не мислите, че тази среща ще определи бъдещето. Високите очаквания често създават напрежение и често - разочарование. Най-добрите връзки се създават, когато и двамата са автентични, слушат внимателно и се наслаждават на момента. В крайна сметка, една добра първа среща не се състои в това да кажете правилното нещо, а в това да оставите място и на двамата да се чувстват комфортно в кожата си, пише "Marca".

