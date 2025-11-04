Зеленски: Половината изстреляни от Русия управляеми бомби са срещу Покровск

Украйна ще може да произвежда между 600 и 800 прехващащи дронове на ден до края на ноември. Това заяви в интервю украинският президент Володимир Зеленски. "Вече използваме новите ракети "Фламинго" и "Рутa". Имаме и нашите "Нептун". Няма да разкрия колко сме използвали", каза още той. Германия и Дания ще вземат участие в съвместно производство на оръжия с Украйна, допълни украинският преидент.

Според Зеленски, Киев настоява за вземане на решение относно замразените активи на Русия до края на годината. Освен това той уточни, че около 30% от всички бойни действия на фронта се водят в Покровск, а половината от употребените КАБ-и (управляеми въздушни бомби) от Русия са насочени именно към Покровск.

"Не съм виждал европейски план за приключване на войната", каза още той. Зеленски съобщи, че следващата седмица американски екип ще бъде в Украйна, за да сключи сделка за дронове.

