Най-важните новини за деня: 3 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 3 ноември 2025 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПУБЛИКУВА ИСТОРИЧЕСКИЯ ПЪРВИ БЮДЖЕТ В ЕВРО

От Министерството на финансите официално публикуваха разчетите на Бюджет 2026. Той се очаква да бъде внесен до края на седмицата в Народното събрание и ще е първият, който ще бъде изцяло в евро с оглед на влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари догодина.

БЮДЖЕТ 2026: ПАРИТЕ ЗА ВОЕННИТЕ НАД ТЕЗИ ЗА ПОЛИЦАИТЕ, НО НЕ КАТО ЗАПЛАТИ. УЧИТЕЛИ И ЛЕКАРИ - ПО-НАЗАД

НИКОЛАЙ ХАДЖИГЕНОВ: БОРИСОВ ЩЕ ПОЛУЧИ ЕДИН ГОЛЯМ ЧЕРВЕН МАГНИТ ЗА КОЛЕДА (ВИДЕО)

Бойко Борисов ще получи един голям червен магнит за Коледа. Според мен името му отдавна е в списъка “Магнитски“. Това каза в предаването Студио Actualno адв.Николай Хаджигенов, един от създателите на гражданско сдружение “Ние идваме“, и една от водещите фигури на простестите през 2020 г. Той отговори на въпроса колко ще издържи тандемът Борисов – Пеевски: “Според мен това няма да издържи дълго. Така или иначе тая сглобка, слепка, както искате я наречете, се задържа твърде дълго. Борисов и Пеевски са конкуренти за едно и също нещо. Пеевски като нищо си въобразява, че може да стане премиер. Пеевски няма да стане премиер. Колкото и Борисов ще стане премиер. Никой от двамата няма да стане премиер.

"ЛУКС, БОНУСИ ЗА НАД 70 000 ЛВ. И ТОГИ": ВСС С КОМЕНТАР ЗА ПАРИТЕ В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

"В бюджета за 2026 сме заложили 18% увеличение на възнагражденията. Различен е механизмът за определяне на заплатите на магистратите, на съдиите, на прокурорите и на следователите. След това е различно възнаграждението на тримата големи – председателите на ВКС, ВАС и на главния прокурор и отделно са вече възнагражденията на изборните членове на ВСС". Това обясни представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев пред bTV. Както всичките си колеги във ВСС, и Магдалинчев е с отдавна изтекъл мандат.

САГАТА СЪС СМЕТКИТЕ ЗА ПАРНО: ДЪРЖАВАТА ЩЕ РЕШАВА ЗА НОВА ФОРМУЛА БЕЗ УЧАСТИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Клиенти на "Топлофикация", които не потребяват парно, накрая плащат "сметките на своите съседи", а държавата се готви да променя отменена по съдебен път формула за начисление без участието на Комисия за защита на потребителите, неправителствени организации и омбудсмана. Това заяви Андреан Славчев, който е адвокат по делото в Съда на ЕС. В края на октомври Съдът на Европейския съюз отмени действащата методика за дялово разпределение, на база на която се изчислява колко дължи един клиент за парно и топла вода. Съдът обяви формулата за непрозрачна, посочи, че тя не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите, и допълни, че се основава на теоретични данни, а не на тези, които излизат на практика.

ЖИВ Е ТОЙ! ДЪРЖАВАТА ПОГРЕБА ХИЛЯДОЛЕТНИЯ БРЯСТ НА СЛИВЕН, НО ХОРАТА ГО СЪЖИВИХА (СНИМКИ)

Природата на България е неповторимо красива, а във време, в което климатичните промени заплашват природните ресурси в световен мащаб, опазването ѝ е отговорност на всички нива - от личната на всеки един човек до обществената в лицето на държавата и отговорните институции. Град Сливен има честта да притежава същинско чудо на природата - хилядолетен свидетел на българската история. Старият бряст, който е на хиляда години и е носител на титлата "Европейско дърво на годината" за 2014 г., все още се издига в центъра на града.

СЛЕД СТРУМИЦА – ПАДНА И КИЧЕВО: БРОШКИТЕ НА МИЦКОСКИ СЛЕД МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ (ВИДЕО И КАРТА)

В неделя се проведе втория тур на местните избори в Северна Македония. От 81 общини в страната, управлявнащата партия ВМРО-ДПМНЕ записа победи в 54 общини, сред които и столицата Скопие. На първи тур Християн Мицкоски победи в 33 общини, а на втори хората избраха неговите кандидати в още 21 общини, което му дава повече от 50% влияние в местната власт. Две обаче са брошките на ревера на Мицкоски - Струмица, която получи от раз на първи тур и Кичево. Не е случйно и че премиерът отпразнува своята окончателна победа в местния вот именно в Кичево.

ВУЧИЧ С НОЖ В ГЪРБА НА ПУТИН - ПРЕДЛОЖИ НА ЕС И УКРАЙНА ВСИЧКИ СРЪБСКИ БОЕПРИПАСИ

Сръбският президент Александър Вучич предложи Европа да закупува боеприпаси от сръбските отбранителни фирми и заяви, че не се противопоставя на идеята те по-късно да бъдат предадени на Украйна. В интервю за немското списание за политическа култура Cicero той каза, че макар да не иска да изглежда като човек, доставящ снаряди на воюващи страни, Европа се нуждае от боеприпаси и затова е предложил на своите "приятели" от ЕС сделка за закупуване на "всичко, което Сърбия има". Държавният глава на западната ни съседка описа това като "феноменален принос" към европейската сигурност.

"АДСКИ СМЪРДИ": ОЩЕ САНКЦИИ МОЖЕ ДА УДАРЯТ "ЛУКОЙЛ", СМЯТА БИВШ ЕНЕРГИЕН МИНИСТЪР

„В България дори да ни казват да не се паникьосваме и че властта има план, поведението на управляващите е стряскащо. В поведението на управляващите, които взеха решение да забранят временно износа на дизелово и авиационно гориво, се виждат стряскащи мерки. Никой няма идея какво ще е отражението върху бюджета с тази мярка“. Това заяви бившият енергиен министър Александър Николов пред bTV за бъдещето на "Лукойл".

ПУТИН ЗАМИТА ВОЕННОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ В МАРИУПОЛ. ТРЪМП С НОВ СРОК ЗА КРАЙ НА ВОЙНАТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

До нова година ще бъде завършена "реставрацията" на Драматичния театър в Мариупол, който беше сринат от руските бомбардировки и незнайно колко украинци загинаха там, след като бяха потърсили убежище. Това казват руските окупационни власти в Мариупол – театърът ще се нарича Руски драматичен театър.

ЛАВРОВ ИЗПАДА В НЕМИЛОСТ: ПУТИН ПОБЕСНЯЛ ОТ НАХАЛСТВОТО МУ, ПРОВАЛИЛО СРЕЩАТА С ТРЪМП

Кремъл търси виновник за провала на планираните преговори между руския диктатор Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп в унгарската столица Будапеща и се е спрял на Министерството на външните работи. Според руски източници отговорността е прехвърлена на неговия ръководител Сергей Лавров. Писмото на ведомството му към САЩ, което е представлявало бележка (неофициален документ) и е трябвало да подчертае позицията на Москва спрямо мира в Украйна, е разгневило Тръмп. То е било изпълнено с нереалистични изисквания, дори направо ултиматуми.

РУСИЯ НЕСЪМНЕНО Е НАЙ-СЛАБАТА СУПЕРСИЛА В СВЕТА: АМЕРИКАНСКИ ДИПЛОМАТ

Путинска Русия днес е по-брутална и репресивна от някогашния Съветски съюз, с изключение единствено на времето, когато той се управляваше от Йосиф Сталин. В същото време без съмнение Русия е най-слабата суперсила в света. Това казва бившият посланик на САЩ в Москва (2012-2014) Майкъл Макфол в интервю за Der Tagesspiegel. Тези свои виждания той описва и в новата си книга "Автократи срещу демократи", а пред германското издание не само споделя наблюденията си върху руската политика, но описва и първата си среща с Владимир Путин, състояла се през 1991 г.

МАЛКИТЕ ДЪРЖАВИ, ОСТАНАЛИ БЕЗ ЗАЩИТА, СКОРО МОГАТ ДА СЕ СДОБИЯТ С ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ

Руската инвазия в Украйна и ескалацията на реториката във външната политика на Китай и САЩ станаха повратна точка в световната политика. Произтичащият от това упадък на световния ред от западен тип може да насърчи по-слабите държави да решат да възпират по-големите сили с ядрени и други оръжия за масово унищожение. Това казва Андреас Умланд, анализатор в Стокхолмския център за източноевропейски изследвания към Шведския институт за международни отношения, в материал за Neue Zürcher Zeitung.

"ЗЕЛЕНИТЕ МОМИЧЕТА": В ШВЕЦИЯ ТИЙНЕЙДЖЪРКИ РАБОТЯТ ЗА НАРКОБАНДИ

В Швеция момиче с избелели дънки и дизайнерско яке бърза към мъж, който я чака на изхода на гарата. На пръв поглед изглежда като всяка друга шведска тийнейджърка, отиваща на среща. Но ако се вгледате внимателно в записите от охранителните камери, ще забележите, че тя се държи подозрително потайно. Изненадващо, носи туба с бензин.