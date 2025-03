"Половината свят мечтае за "диктатура" като нашата": Лукашенко встъпи в длъжност, част седма (ВИДЕО)

Беларуският диктатор Александър Лукашенко започна седмия си мандат на власт днес, 25 март, след като се обяви за победител на изборите, провели се през януари, които в общи линии не бяха нито честни, нито свободни. В речта си при встъпването в длъжност в Двореца на независимостта в Минск той заяви, че Беларус имала "свои собствени стандарти за провеждане на избори, които могат да се превърнат в международен еталон“.

Беларуската избирателна комисия твърди, че Лукашенко е „спечелил“ 86,82% от гласовете на 26 януари, следван от одобрени от режима и малко известни кандидати като Сергей Сиранков с 3,21% и Олег Гайдукевич с 2,02%.

Диктаторското управление на Лукашенко, който е на власт от 1994 г. насам, се характеризира с жестоки репресии срещу политическата опозиция, свободните медии и гражданското общество. Това най-ясно се видя около президентските избори през 2020 г., когато в страната се провеждаха масови протести срещу режима, а опонентите му или бяха вкарани в затвора, или избягаха зад граница - пример за второто е Светлана Тинаховская: Беларуската опозиция иска незабавното освобождаване на 224 политически затворници.

Според социологически проучвания тогава Тихановская беше спечелила най-много гласове, но фалшифицирането на вота явно помогна на диктатора.

Европейският съюз не признава Александър Лукашенко за президент на Беларус след последните избори. Разбира се, както и Владимир Путин, той си има приятели сред правителствените ръководители на държавите членки: Приятел в нужда се познава: Орбан блокира изявление на ЕС за непризнаване победата на Лукашенко.

Ден преди встъпването в длъжност 10 беларуски правозащитни организации осъдиха президентските избори през януари и продължаващото задържане на Лукашенко на власт. Последният вот беше „проведен в условията на дълбока криза на човешките права, в атмосфера на пълен страх, причинен от репресиите срещу гражданското общество, независимите медии, опозицията и всички инакомислещи“, се казва в изявлението им.

Лукашенко е ключов съюзник на руския диктатор Владимир Путин. Той позволи на силите на Руската федерация да използват Беларус като плацдарм за нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

