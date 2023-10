Пореден руски военен кораб е повреден: Украйна с официално изявление (ВИДЕО)

Плетенчук говори за руския патрулен кораб "Павел Державин", който е от класа на "Василий Биков". Снощи се появи информация, че корабът е взривен близо до Севастопол, Крим. Неофициалната версия - плавателният съд, който може би се е занимавал с чистене на морски мини, се е натъкнал сам на мина и е последвала експлозия.

Yesterday there were already some rumours going around. Today Dmytro Pletenchuk, spokesman for the Ukrainian Navy, confirmed that Russian Project 22160 patrol ship 'Pavel Derzhavin' was damaged near Sevastopol.



"We can officially confirm: this ship was damaged. This can be… pic.twitter.com/n6RSTXKF4X