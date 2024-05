Португалия дава 126 млн. евро за военна помощ на Украйна (СНИМКИ)

"Благодарен съм на министър-председателя Монтенегро, на неговото правителство и на португалския народ за непоколебимата им подкрепа за Украйна".

Това заяви в социалната мрежа Х украинският президент Володимир Зеленски.

Portugal's Prime Minister @LMontenegropm and I met with families of Ukrainian warriors, their wives and children, as well as members of the Ukrainian community in Portugal.



I am grateful for our sincere communication. And I thank Portugal for its unwavering respect for our… pic.twitter.com/74SlRtl9c7