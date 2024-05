Белгия ще достави 30 изтребители F-16 на Украйна, първите пристигат още тази година (ВИДЕО)

Още: В търсене на военна помощ: Зеленски ще посети Белгия

Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски днес е на посещение в Белгия. Визитата му ще приключи именно на военното летище Мелсбрук, близо до Брюксел, където се очаква Белгия да потвърди официално и пред него ангажимента си за доставка на бойните изтребители. На летището Зеленски ще се срещне и с някои от белгийските пилоти, инструктори и техници, специализирани във F-16, които обучаваха близо 2500 украински военни летци.

Визитата на Зеленски в Белгия е част от обиколката му в няколко европейски столици. Вчера той беше в Мадрид, а след Брюксел ще отлети за Лисабон, където ще се срещне с премиера Луис Монтенегро и президента Марсело Ребело де Соуса.

Зеленски отново призова за разрешение за удари по руска територия със западни оръжия

Междувременно по време на посещението си в Белгия Зеленски и белгийският премиер Александер де Кро подписаха и споразумение за сътрудничество в областта на сигурността, което по-конкретно предвижда оказване на подкрепа на Украйна по време на 10-годишния срок на споразумението.

Документът предвижда и най-малко 977 милиона евро военна помощ от Белгия за Украйна през тази година, отбеляза украинският президент в социалната мрежа Х.

"За първи път такова споразумение уточнява точния брой изтребители F-16 – 30 броя, които ще бъдат доставени на Украйна до 2028 г., като първите ще пристигнат тази година", потвърди Зеленски относно така необходимите на Киев самолети.

На същата пресконференция Александер де Кро поясни обаче, че Украйна ще може да използва изтребителите F-16 и други оръжия, получени от Белгия, само на своя територия, но не и на руска.

Zelenskyy in Belgium visited an airbase where Ukrainian pilots are trained on F-16s



The Belgian Air Force has 45 F-16 fighters, 30 of which they promise to give to Ukraine in the coming years, as the country will start replacing its air fleet with more modern F-35s next year. pic.twitter.com/3iLyueXu5R