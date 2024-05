ООН продължава да счита Зеленски за легитимен президент на Украйна

"За нас президентът Зеленски остава държавен глава на Украйна и човекът, към когото генералният секретар се обръща, когато трябва да се свърже с украинския лидер", заяви говорителят на главния секретар на ООН Стефан Дюжарик.

The UN continues to recognize Volodymyr Zelenskyy's legitimacy as Ukraine's president



"President Zelenskyy remains for us the head of state of Ukraine and the person the secretary-general speaks to when he needs to contact the Ukrainian leader," UN chief's spokesman Stéphane… pic.twitter.com/f77OGn9dIK