Потвърдено: Германия ще даде два пъти повече военна помощ за Украйна

"Това е силен сигнал към Украйна, който показва, че не се отказваме от нея, когато международното внимание е насочено към войната между Израел и "Хамас", заяви Борис Писториус пред телевизионния канал ARD.

Увеличаването на средствата е в отговор на тазгодишния опит, "който показа, че планираните суми бързо се изчерпват", добави Писториус.

