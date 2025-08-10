"Израел няма друг избор": Нетаняху защити плановете си за превземане на Газа (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел „няма друг избор, освен да довърши работата и да завърши поражението на Хамас“. Премиерът на Израел говори пред чуждестранни медии в Йерусалим и защити планираната военна офанзива. Той твърди, че целта на Тел Авив не е да окупира Газа, а да я освободи. Той също така се противопоставя на това, което нарича „глобална кампания от лъжи“, тъй като осъждането на плана нараства както в Израел, така и извън него, предаде The Associated Press.

Their plan the entire time from 10/7



NOW - Netanyahu declares Israeli ground invasion of Gaza "the best way to end the war."



'Our goal not to occupy Gaza, our goal to free Gaza' pic.twitter.com/v7sRZCqF4E — Parody-ZeroSympathy (@zerosympathy176) August 10, 2025

Думите му дойдоха няколко дни след като израелският кабинет по сигурността одобри с "абсолютно мнозинство" план за поемане на контрола над град Газа в северната част на Ивицата Газа, но решението предизвика вълна от недоволство по целия свят. Припомняме, че веднага след това германското правителство на Фридрих Мерц обяви, че няма да одобрява до второ нареждане никакъв износ на военно оборудване, което може да бъде използвано в Ивицата Газа.

Междувременно върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова Тел Авив незабавно да се откаже от плана си за установяване на пълен военен контрол над Ивицата Газа.

Графикът на Нетаняху в Газа

Нетаняху заяви, че има „сравнително кратък график“ за следващите стъпки в Газа.

Целите там, каза той, включват демилитаризация на Газа, „доминиращ контрол върху сигурността“ от израелската армия там и неизраелска цивилна администрация начело.

Премиерът заяви също, че през последните дни е разпоредил на израелските военни да „доведат повече чуждестранни журналисти“ – което би било поразително развитие, тъй като те не са били допускани в Газа извън военни бази. ОЩЕ: Дори в Big Brother: Масови протести в Израел срещу плановете за превземане на Газа