Заради вятъра: Пожарът в Сунгурларско отново се разрасна

Пожарът край Сунгуларе отново се е разраснал. Причината за това е вятърът, пише БТА, позовавайки се на съобщение на пресцентъра на Община Сунгурларе. Огънят се движи към село Скала, за което са пренасочени усилия със земеделска техника – трактори с брани, които се опитват да пресекат нивите и да спрат огъня. Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е на терен и наблюдава действията на земеделците, с чиято техника се надяват да прекъснат пътя на пламъците и да предотвратят навлизането им в селото. Усилията на администрацията в момента са съсредоточени там, за да се реагира максимално бързо, ако се наложи евакуация на населението на село Скала.

Колко екипа се борят с пожара?

Към момента с огъня продължават да се борят девет противопожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, двата хеликоптера и двата шведски самолета, земеделци с техника и доброволци.

Пожарникарите са вече много уморени от продължилата повече от 48-часова борба, но усилията продължават, за да се спре огъня, добавиха от общинския пресцентър.

Припомняме, че заради пожара и днес остана в сила обявеното бедствено положение в Сунгурларе. То беше обявено в събота със заповед на кмета на община Сунгурларе, както и в селата Бероново, Скала, Славянци и за селищното образувание Балабанчево. ОЩЕ: Бедственото положение в Сунгурларе и околните села остава в сила