"Златков саморъчно си е написал декларация в своя защита и я публикувал от името на ЦСКА"

Бившият спортен и изпълнителен директор на ЦСКА Филип Филипов излезе с поредна публикация в социалните мрежи, в която критикува настоящия изпълнителен директор на столичния гранд Радослав Златков. Някогашният централен защитник нарече наследника си "неадекватен" и го обвини в "смешно и много жалко" действие. Според Филипов Златков саморъчно си е написал декларация в своя защита и я е публикувал от името на клуба.

Филипов към ЦСКА: Къде беше ръководството през пролетния полусезон?

"В момента резултатите, атмосферата и настроението в отбора са отчайващи и затова е виновен един неадекватен директор, който по моя информация вчера саморъчно си е написал декларация в своя защита и я е публикувал от името на клуба. Смешно и много жалко!", пише Филип Филипов.

"По повод на декларацията искам да попитам, къде беше ръководството през пролетния полусезон, когато треньора на отбора беше ежедневно атакуван отвсякъде и беше оставен абсолютно сам да поема ударите, което се отрази и на резултатите на отбора в края на сезона?, пита риторично той.

Според бившия футболист заради Радослав Златков са напуснали много качествени служители, чиито имена са изброени в публикацията. "Себе си не причислявам към този списък, защото моите правомощия не зависеха от този директор , аз имах пряка комуникация със собственика, но не изключвам възможността и тук да е спретнал някоя интрига, това е неговия специалитет", смята бившият директор в ЦСКА.

Добро утро, Армейци! Който ме познава, знае, че за мен ЦСКА е начин на живот и съм щастлив човек, защото съм имал... Posted by Филип Филипов on Sunday, August 10, 2025