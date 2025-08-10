Войната в Украйна:

"След Мъри Стоилов Александър Томаш е най-добрият български треньор! Правил е милиони от трансфери" (ВИДЕО)

10 август 2025, 17:28 часа 217 прочитания 0 коментара

Бившият треньор на вратарите на ЦСКА Тодор Кючуков, който бе част от щаба на Александър Томаш, даде обширно интервю в подкаста "Цената на успеха". Някогашният страж на "армейците" твърди, че Томаш е най-добрият български треньор в момента след Станимир Стоилов. Кючуков подчерта също печалбата, която правят клубовете заради работата на техния щаб, посочвайки за пример изходящи сделки в Берое и Локомотив Пловдив.

"За мен след Мъри Стоилов Александър Томаш е най-добрият български треньор. Казвам го с ръка на сърцето. Аз го вярвам. Не го казвам, за да го защитавам и защото работя с него. Томаш живее за футбола. Ние бяхме единствените, които спим 3-4 дена в седмицата на базата, за да зарадваме милионите привърженици. Нека да ни критикуват, но на база анализ, а не просто на харесване и нехаресване", заяви Кючуков.

"Последните месеци Томаш бе хвърлен на вълците. Той никога не се е славил с отношението си с медиите. Той се молеше да не говори, да го оставят да се концентрира върху работата си, защото говореше през 2 дена. Футболистите се сърдеха на Томаш, защото ги критикува. Получи се леко напрежение. Той си е емоционален, изискващ. Томаш беше мъжкар, но футболистите със силно его и заплати си викат: "Чакай, чакай..." По-старите футболисти си свикнаха да се сменят треньори на 4-5 месеца", смята той.

"Прекарвахме 10-12 часа в анализи и събиране на информация за футболисти. Някой ги анализират по 6 месеца, година. Ние трябваше да решим за 48 часа. Ние не сме участвали в процеса по намиране на футболисти. В другите отбори, където сме работили, сме го правили ние. Да, ЦСКА е голям клуб. Може би така трябва. Берое от трансфери спечели над 2 милиона лева, когато бяхме треньори. В Локо Пловдив - над 1 милион и половина. Може би трябваше да ни дадат цялата отговорност за трансферите. Скаутите намират футболистите. Томаш казва - окей, доведете го", разкри бившият треньор на вратарите в ЦСКА.

