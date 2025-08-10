Войната в Украйна:

Разкритие: Предупредили Нога, че е следващият, защото не защитил Томаш (ВИДЕО)

Бившият треньор на вратарите на ЦСКА Тодор Кючуков, който бе част от щаба на Александър Томаш, даде обширно интервю в подкаста "Цената на успеха". Специалистът разкри любопитен разговор с вече бившия спортен директор на "армейците" Пауло Нога. Кючуков предупредил португалеца, че е следващият, който ще напусне столичния гранд, защото не е защитил Томаш. Нога от своя страна се учудил защо като чужденец трябва да застане зад наставника на тима, който е българин.

Кючуков предупредил Пауло Нога

"И Фичо беше много добър като човек, и Пауло Нога. Трябваше да стане голям проблем, за да повишат тон и да критикуват футболист. Аз съм си говорил много с Нога. Той наистина е специалист в изграждане на академия. За първи път работи като спортен директор", започна Кючуков.

"Аз имам обяснение защо Нога не говори пред медиите. В Европа наистина повечето медийни изяви ги дава мениджърът или треньорът. Може би не искаше да застава пред треньора. Накрая го молих да излезе да ни подкрепи. В частен разговор ми каза, че за пръв път работи в държава, в която чужденецът да брани местния треньор, защото местните искат да го изядат", разкри треньорът на вратарите.

"За мен той трябваше да излезе да говори. В един от последните ни разговори му казах, че ние ще си тръгнем, и той например води Моуриньо за треньор. Успява да го убеди. Идва човекът и пада 3 мача. След 3 месеца пак ли трябва да го смениш? Не можа да ми отговори", пресъздаде разговора той.

"Не си спомням да са заставали в съблекалнята зад нас. Пауло беше ежедневно с нас. Той виждаше как работим. Винаги сме се допитвали до него като човек, който е бил покрай големи треньори. За съжаление, това му беше грешката. Аз му казах, че следващият хвърлен на кучетата ще е той. Никой не излезе да каже, че ние сме хората", смята бившият треньор на вратарите в ЦСКА.

Джем Юмеров
