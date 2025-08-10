"Република Сръбска ще изчезне": Додик чертае мрачни сценарии

Република Сръбска е в последната фаза на своята политическа борба и път и ако не се дистанцира от Сараево в преследване на правата си от Дейтънското споразумение, ще престане да съществува. Това заяви Милорад Додико пред RTRS, предаде македонската медия "Вечер". Той изрази мнение, че определени политически кръгове в Сараево искат да премахнат Република Сръбска и че, както каза, „ежедневието е пълно с измами и усилия за намаляване и премахване на Република Сръбска“.

Припомняме, че Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина отне мандата на президента на Република Сръбска - Милорад Додик. По-късно той заяви, че народът ще реши на референдум дали той ще остане президент.

"Народното събрание на Република Сръбска е „мястото, където се борим“, заяви президентът на Република Сръбска Милорад Додик.

Присъдата на Додик

Припомняме, че избирателният орган на Босна и Херцеговина (ЦИК) го лиши от мандата му, защото той беше осъден по законен начин.

Додик беше осъден на една година затвор и шестгодишна забрана за политическа дейност за неуважение към решенията на върховния международен представител в Босна и Херцеговина.

Междувременно адвокатът на Додик, Горан Бубич, е подал искане до Съда на Босна и Херцеговина за замяна на присъдата лишаване от свобода с глоба. Според медиите в Сараево искането е за глоба от 36 500 конвертируеми марки (около 18 700 евро), тъй като законът позволява паричен откуп за присъди до една година затвор. ОЩЕ: Додик не пуска кокала: Свиква референдум дали да остане президент