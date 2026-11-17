В истински въздушен ад се превърна тази нощ заради войната в Украйна, подпалена на 24 февруари, 2022 година от руския диктатор Владимир Путин. И двете страни организираха мащабни въздушни атаки – Украйна насочи своите далекобойни дронове и ракети по Кримския мост и руската столица Москва, докато Русия пак се съсредоточи върху Киев, засипвайки го с балистични ракети и далекобойни безпилотни системи, но не само украинската столица беше на прицел.

Кримският мост

Най-малко 15 атаки е имало срещу Кримския мост и това са данни от през нощта, като тепърва все още излиза информация. Още около 30-тина минути след полунощ т.нар. губернатор на Крим Сергей Аксьонов, който беше назначен от Русия, посочи в официалния си канал в Телеграм, че движението по моста е спряно. Той обеща да даде допълнителна информация, засега такова нещо няма – ОЩЕ: Украйна с нова масирана атака срещу Кримския мост, съобщава се за тежки поражения (ВИДЕО)

Ukraine has reportedly carried out at least 15 attacks targeting the Kerch Bridge in occupied Crimea this evening, with further attacks reportedly underway. https://t.co/5LFwMygzc7 — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026

Бившият руски депутат Александър Невзоров обяви в своя канал в Телеграм, че Кримският мост е претърпял значителни допълнителни щети - най-малко един участък се е срутил след нощните атаки (една от арките), като той публикува и видеокадри, но предупреди, че има твърдения, че те са създадени от изкуствен интелект (ИИ). Според украинския мониторингов канал Dnipro Osint изглежда действително едната арка на моста е била срутена (СНИМКА). Руският опозиционен информационен телеграм ASTRA е направил геолокализация на кадри от втората поредна атака в рамките на около денонощие и твърди, че атаката е била насочена срещу същия участък на моста, както и първата – т.е. същите арки. Какво се виждаше след първия удар от сателитни снимки – ПРИПОМНЕТЕ СИ: Пътят и арката на Кримския мост са били засегнати при новото нападение на Украйна (ВИДЕО, СНИМКИ)

Руската столица Москва също беше подложена на огромно напрежение – според кмета на града Сергей Собянин, който публикува съобщение в официалния си канал в Телеграм, около 800 далекобойни дрона са изстреляни срещу Московски регион. 321 са били свалени в района на самата Москва – това е станало в периода 17:00 часа на 16 ноември до 7:00 часа на 17 ноември московско време. Всички летища в Москва бяха затворени за няколко часа – но Росавиация оповести в един от официалните си канали в Телеграм, че те почват поетапно отново работа около 6:00 часа българско време.

И още – Украйна е атакувала и нефтохимичния комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Башкирия. Първите данни за тази атака са, че е уцелена поне една производствена мощност в предприятието. То преработва годишно до 10 млн. тона суров петрол и произвежда газов кондензат:

Киев отново е основна руска цел

Още снощи Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) предупреди, че се очаква поредна масирана комбинирана руска въздушна атака. Не само ГУР, но и други украински източници го казаха – имаше оценки, че руснаците ще изстрелят поне 60 ракети, 40 от които балистични.

Потвърждение, че това се случи, дадоха Киевската градска държавна администрация и кметът на украинската столица Виталий Кличко в официалните си канали в Телеграм. Кличко посочи, че е имало руски въздушни удари по Северния и Южния мост в Киев, над река Днепър, както и че са прекъснати водоснабдяването и парното в някои райони на украинската столица. Киевската градска администрация уточни, че е спряно движението на метрото по Южния мост – има повредена наземна жп инфраструктура там. Движението е пренасочено през третия мост над Днепър в Киев – Подолския.

Поне 2 руски ракети са били насочени и срещу втория по големина украински град Харков. Кметът на града Игор Терехов уточни в официалния си канал в Телеграм малко след полунощ, че щетите се уточняват. Военновременният ръководител на Харковска област Олег Синегубов каза в своя официален канал в Телеграм минути след съобщението от Терехов, че за момента няма данни за човешки жертви.

Привечер на 16 ноември най-големият частен оператор на ТЕЦ-ове в Украйна съобщи в официалния си канал в Телеграм, че ситуацията с тока в Днипро е особена трудна след руските въздушни удари. Градът е изцяло без ток, първо се възстановява електрозахранването на водоснабдителните и топлоснабдителните системи и социалните учреждения. Военновременният ръководител на Днепропетровска област Олександър Ганжа каза в официалния си канал в Телеграм, че през вчерашния ден заради руските обстрели са загинали двама цивилни и са ранени 19.

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