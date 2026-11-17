Рейтингът на президента на САЩ Доналд Тръмп е само 32% - близо до най-ниското си равнище, показва проучване на общественото мнение, направено от института "Ипсос" по поръчка на агенция Ройтерс. В средата на миналия месец одобрението за Тръмп спадна до абсолютен минимум от 31%. Оттогава то си остава 32% в четири последователни проучвания на Ройтерс/Ипсос. Още: Рекордно нисък рейтинг за Тръмп, той упорства с темата "Иран", която го срива политически (ВИДЕО)

Популярността на Тръмп намалява

Trump’s approval rating remains near his presidency low at 32%, according to a Reuters/Ipsos poll, just above his record low of 31% in October. https://t.co/svuGFG9kb0 — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026

Популярността на Тръмп намаля тази година, тъй като войната, започната от него срещу Иран, влоши финансовото положение на американците, като доведе до рязко повишаване на цените на горивата, а оттам - и до висока инфлация. В резултат Републиканската партия на президента на САЩ загуби на междинните избори на 3 ноември контрола си и над двете камари на Конгреса, пише БТА.

Според проучването само 31% от американците подкрепят войната срещу Иран.

Резултатите бяха публикувани в момент, когато Тръмп пътува към Източна Азия, където ще бъде на обиколка тази седмица. Тя ще го отведе първо в Манила, Филипините, където той ще участва в среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) с техни партньори, а след това - в Шънджън, Китай, за форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС).

В четвъртък президентът на САЩ ще се срещне в кулоарите на АТИС със своите колеги от Китай и Русия, Си Дзинпин и Владимир Путин.

Самият Тръмп допусна, че може да има среща в Китай със севернокорейски държавен ръководител Ким Чен-ун.

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