Ударихме дъното! БФС и Гонзо трябва да пуснат кокала | Точно попадение

България удари ново историческо дъно във футбола. Домакинската загуба от Исландия с 0:5 в Лигата на нациите беше само маркер за това къде се намира националния ни отбор. Но къде се коренят проблемите? Причините са много и се крият на различни места като управлението на българския футбол, детско-юношеските школи, липсата на модел за развитие и какво ли още не. А това са само част от темите, които разгледахме в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.

България се представи изключително слабо в Лигата на нациите

Българския национален отбор продължи падението си, като в петте си мача от Лигата на нациите до този момент записаха 1 победа, 1 равенство и 3 загуби. Последната със сигурност ще остане дебело подчертана в историята на футбола ни като една от най-горчивите. Но липсата на ядро в националния отбор, малкото количество българи, които играят в класни отбори и минималния брой родни играчи в грандовете от Първа лига водят именно до това. Водещият Николай Илиев и гостите - Георги Попвасилев и Филип Филипов - капитан на отбора по плажен футбол BSC BETVAM, обсъдиха всяка една подробност около падението на българския национален отбор през последните 10 години.

Филип Филипов стана голмайстор на BSC BETVAM

Само преди две седмици BSC BETVAM приключи участието си в World Winners Cup. Българският отбор влезе в топ 20 на крайното класиране, като постигна много важни победи. Филип Филипов беше голмайстор на отбора с 11 попадения, които го класираха в топ 10 на голаджиите в турнира. Той разказа в подробности какво е усещането да представлява България и направи някои паралели между неговия отбор и родните национали. Филип разкри и за свой разговор с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов.

Знаем къде се къса нишката между талантите и футбола

Ясно е, че проблемите в българския футбол не са само на терена. Те са в управлението, в детско-юношеските школи и в липсата на кадри в първите отбори. Именно това бяха и най-разисканите теми в коментарния сегмент на "Точно попадение". Стигна се и до извод - нишката се къса някъде малко преди родите таланти да влязат в мъжкия футбол.

По традиция епизодът завърши с "Игра за майстори" и сегмента с прогнози "В мишената". Там можете да видите как Николай Илиев, Георги Попвасилев и Филип Филипов очакват България да се справи в последния си мач от "Лигата на нациите" - гостуване на Естония. Повече по темите - гледайте в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube: