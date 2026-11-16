Пътят и арката на Кримския мост са били засегнати при новото нападение на Украйна (ВИДЕО, СНИМКИ)

Нови сателитни снимки, анализирани от украинския Telegram канал "Абсолютно надежден източник" ("Абсолютно надійне джерело"), показват видими повреди по пътната настилка на поне два участъка от Кримския мост, както и деформация на арката на пътния мост. Това са явните поражения по съоръжението, свързващо окупирания от руснаците полуостров с континенталната част на Русия, след обявената от местните "власти" тази сутрин атака. Движението остава преустановено въпреки по-ранните руски съобщения, че то ще бъде възобновено, показва анализът.

Каналът е специализиран в анализ на сателитни снимки и OSINT - разузнаване с отворен код.

Нови кадри, заснети от нивото на земята, пък показват, че арката на Кримския мост е наклонена вследствие на украинския удар. Руските медии твърдят, че ситуацията е под контрол, а за блокираните шофьори се откриват пунктове за отопление. Мащабът на структурните повреди на този етап остава неясен.

New ground-level footage reportedly shows the Crimean Bridge's road arch leaning following the Ukrainian strike. Russian media say the situation is under control, while warming stations are being opened for stranded drivers. The extent of the structural damage remains unclear. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2026

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Новото нападение срещу моста

Руските окупационни власти в Крим съобщиха на 16 ноември сутринта, че Кримският мост е бил ударен, което е наложило ограничения на движението по него. Това призна самият Сергей Аксьонов, т.нар. "ръководител" на окупирания от руснаците полуостров, който е инсталиран от Кремъл. "Врагът е нанесъл удар по Кримския мост. Поради това движението ще бъде ограничено до около обяд. За справяне с последствията са мобилизирани всички необходими служби, а в Керч е създаден център за реагиране при извънредни ситуации", съобщи той.

Проукраинският Telegram канал „Кримски вятър“ твърдеше, че е поразена арка на моста. Каналът се позовава на свои абонати, благодарение на които съобщаваше, че в 05:38 ч. е бил ударен една от арките на плавателната част на моста.

🚨 BREAKING: Ukrainian forces strike the Crimean Bridge Traffic across the bridge has been restricted until midday. The attack was reported by Russian-installed Crimean leader Sergey Aksyonov. — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2026

Прокремълският Telegram канал Mash, чийто създател е под санкции на ЕС за разпространение на руска пропаганда, съобщаваше, че около 2000 превозни средства заседнали в колони от двете страни на Кримския мост след атака с дронове. Твърдеше се, че бойна глава на един от дроновете се е приземила върху дясната арка от кримската страна. Ударът е причинил наклон на арката с приблизително 15 градуса, добавяше източникът.

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Имало е поне две успешни атаки срещу Кримския мост. Първата се състоя сутринта на 8 октомври 2022 г., ден след 70-ия рожден ден на диктатора Владимир Путин. При нея беше използван камион, натоварен с взривни вещества, увити във фолио.

На следващия ден руският вестник „Медуза“ определи Кримския мост, който беше повреден след експлозията, като едно от най-сигурните места в света – той бил защитен от земята, въздуха, морето, под вода и дори от Космоса.

Вторият удар по моста беше нанесен от Украйна в нощта на 16 срещу 17 юли 2023 г. с помощта на морски надводни дронове в рамките на операция, наречена Sea Baby – по името на дроновете.

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