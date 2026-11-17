На 17 ноември 2026 г. своя имен ден празнуват всички, които носят име Григор, Григорий, Григоия и производните им. Вярващите търсят неговата защита и подкрепа от светеца при болест, както и за преодоляване на житейските предизвикателства. Според народните поличби на този ден е по-добре да се избягват дълги пътувания - по възможност предците ни са ги отлагали, заради вярването си, че това вещае лош късмет. Те също така да се въздържали от смяната на прическата си, подстригването на косата и хваленето с постиженията си пред хора, на които не са имали доверие.

Църковен празник на 17 ноември: Поличбите, които вещаят лош късмет

Пожелания

Нека твоят празник бъде тържество на любовта, приятелството и верността! Бъди честит, щастлив, успешен и нека късметът винаги бъде до теб!

***

Честит имен ден! Този ден е специален - бъди специална и ти! Нека този ден ти донесе всичко, за което си мечтала и то винаги да остане в живота ти!

***

Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан!

***

Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбен, бъди уверен, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

***

Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни 2026 г.