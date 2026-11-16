"За първи път Европа беше пълноценно представена в тази дискусия именно от хората, които ще я представляват в преговорите с руснаците". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение.

"Днес се състоя поредната дискусия между преговорните групи – украинската, американската и европейската – на ниво екипи. Дипломатическите усилия продължават активно и се надяваме, че те няма да бъдат напразни. Нашият екип работи възможно най-конструктивно. Нуждаем се от достойно приключване на войната и гарантирана сигурност за Украйна. Американският екип също участва активно – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се включиха в дискусията онлайн. За първи път Европа беше представена в тази дискусия от пълния състав на тези, които ще я представляват в преговорите с руснаците – Франция, Германия, Обединеното кралство, Италия, Полша, представители на ЕС от Европейската комисия и Европейския съвет, както и представител на НАТО. Дискусията беше трудна, но има резултат: ще се срещнем в Берлин като част от "Коалицията на желаещите" и ще изработим конкретни съвместни стъпки в преговорния процес", заяви Володимир Зеленски.

Украинският президент съобщи още, че Русия получава все повече балистични ракети от Северна Корея. По думите му става въпрос за десетки ракети месечно. Той призова европейските съюзници да предоставят допълнително въоръжение, за да може Киев да отговори на заплахата при равни условия.

"Европа разполага с ракети, които могат да нанасят наистина ефективни удари“, подчерта Зеленски. Той призова съюзниците за подкрепа в "противодействието на руския глобален бандитизъм".