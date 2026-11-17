Полша отказва да погребе стрелеца, убил 9 души в Краков. Тялото на 24-годишния Мирослав Окшински, който извърши масовата стрелба на Краковския главен площад, може да бъде дарено на медицински изследователи.
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Роднините на стрелца също са отказали да си вземат тялото му. Неговите родители и сестра, които той също е застрелял, вече са погребани в градчето Васниов. Един роднина категорично се е противопоставил на погребването на убиеца до жертвите си.
🇵🇱 Poland refuses to bury gunman who killed 9 people in Kraków The body of 24-year-old Michał Oksiński, who carried out the mass shooting in Kraków's Main Market Square, may be donated to medical researchers. The gunman's relatives have refused to claim his body. His parents and sister, whom he also shot dead, have already been buried in the town of Waszniów. One relative categorically opposed burying the killer alongside his victims. Kraków Mayor Łukasz Gibała said the city would not pay for the gunman's funeral with taxpayers' money. Instead, the authorities plan to offer his body to the Jagiellonian University Medical College.— NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2026
Краковският кмет Лукаш Гибала заяви, че градът няма да плаща погребението на стрелца с пари на данъкоплатците. Вместо това властите планират да предложат тялото му на Медицинския колеж на Ягелонския университет.
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