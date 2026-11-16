Любовта, която променя всичко: Светла Иванова разкрива как (ВИДЕО)

Любовта през годините се променя - с опит, с мъдрост. Остават истинските неща. Това заяви в предаването "Студио Actualno" певицата Светла Иванова, разказвайки за новата си песен “Ти си любовта”.

Жената е променящата - без усилие. Аз съм от хората, които обаче обичат да не бъдат променяни. Идеята в са бъдеш партньор на някого по неговия път, а не да го вкарват по своя. Но жената може да даде посока, може да даде мотивация и муза, сподели Иванова.

Когато оставяш следа, и то вечна, трайна, независимо дали става въпрос за партньори, трябва да оставяш любов. Това са нещата, които ти идват отвътре, които ги усещаш като свои. Когато думата “трябва” я няма, много повече с лекота се случват нещата, каза още Иванова.

При мен се случва едно естествено завръщане към музиката. Трудно е да се съчетават майчинство и кариера и натам накъдето си насочиш енергията, там нещата се случват по-добре, каза певицата.

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