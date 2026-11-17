Иран разработва планове за нападение срещу високопоставени служители от администрацията на Доналд Тръмп, включващи взривяване на така наречената "мръсна бомба“ или използване на химическо оръжие във Вашингтон. Това съобщава телевизия CNN, позовавайки се на седем официални лица и нови данни на американското разузнаване. Макар в момента в Белия дом да обсъждат дали Техеран реално би се решил на подобна стъпка, двама от източниците разкриват, че засечените планове са били изключително детайлни и са посочвали конкретни места и цели в американската столица.

Информацията е провокирала Вашингтон да задейства поредица от извънредни подготвителни мерки. Като част от засилената охрана министърът на финансите Скот Бесент вече е преместен във военна база във Вашингтон заради директни заплахи от иранска страна.

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Скрит арсенал на американска земя

Според експерти и източници от службите Съединените щати са силно уязвими към подобен тип неконвенционални атаки. "Мръсните бомби", които комбинират обикновени експлозиви с радиоактивни материали, се сглобяват сравнително лесно. По-тревожното според разузнавателните данни е, че на Техеран дори не се налага да вкарва обучени агенти в страната – достатъчно е да вербува местен жител. Американските служби разполагат със сведения, че необходимите радиоактивни материали за направата на подобно устройство вече са укрити на територията на САЩ, като е напълно възможно те да са били внесени и скрити още преди години.

"Способностите на Иран да извършва подобни атаки не са се увеличили. Променила се е единствено мотивацията", коментира един от събеседниците на CNN.

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Войната в Ормузкия проток

Официално прессекретарят на Белия дом Лорън Байс увери, че властите следят всички рискове, но към момента няма "достоверни заплахи за страната". Въпреки това в администрацията разглеждат плановете като ясен сигнал, че Техеран е готов на крайна ескалация в отговор на продължаващите американски военни удари и тежката икономическа блокада, която буквално задушава иранската икономика.

От иранската мисия към ООН в Ню Йорк категорично отхвърлиха обвиненията. В официална позиция дипломатите заявиха, че Иран смята химическите оръжия за напълно незаконни при каквито и да е обстоятелства и нарекоха твърденията "фалшиви и скалъпени". Те обаче избягнаха директен коментар относно данните за "мръсната бомба".

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Паралелно с опасенията за удар в САЩ разузнаването предупреждава и за висок риск от използване на химически оръжия срещу американските войски в Близкия изток. Напрежението продължава да расте на фона на военния конфликт в Ормузкия проток и липсата на дипломатически пробив – въпреки твърденията на президента Доналд Тръмп от миналата седмица, че Иран може да бъде победен за три дни и войната ще приключи „съвсем скоро“.