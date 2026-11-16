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Христина Христова: Специалните договори за личните асистенти трябва да гарантират правата им (ВИДЕО)

16 ноември 2026, 16:52 часа 396 прочитания 0 коментара

Специалните договори за личните асистенти могат да бъдат добро решение, ако гарантират правата им. Това каза в предаването Студио Actualno министърът на труда и социалната политика в правителството на НДСВ и създател на програмата “Личен асистент“ през 2005 г. Христина Христова. Тя коментира оттегления от правителството Закон за личната помощ, който разгневи майките на деца с увреждания: “Държавата е длъжна, държавата трябва да помогне на семействата на деца с увреждания, защото животът на тези семейства първо е много по-труден и второ много по скъп. Основното е да не се загубват социални права. Още: Управляващите оттеглят спорните промени в Закона за личната помощ

Страховете са напразни

Аз мисля, че това със страховете и притесненията на хората... и това не е първото правителство, мисля, че въобще през последните 10, 15 и повече години имаме проблем с комуникацията, с връзката с хората. С обяснението за намерения за решения, с аргументи защо в даден момент не може да стане, пък по-късно би могло. Аз си мисля, че сега има напразни страхове за специалните договори. Защото още когато правихме програмата “Личен асистент“, дойдоха много от най-добрите юристи, които имахме тогава и казаха, че тези трудови договори не са съвсем законни. Още: Радев увери: Майките на деца с увреждания няма да бъдат ощетени 

Снимка Actualno.com

Идеята за личен асистент дойде от майките на деца с увреждания, те казаха най-голямата си болка – че имат професии, пък не могат да ги реализират и нямат никаква социална сигурност – нито доходи, нито осигуровки, нито шанс за пенсия един ден. По Кодекса на труда трябва да има работно време 8 часа, а не може, защото при някои грижата е 24 часова. Второ, полага се платен годишен отпуск, по време на който човек трябва да напусне работното си място, а в случая няма как. Това, което се предлага, не трябва са тревожи хората.

Дават се нови възможности

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Въпросът е, че стриктно трябва да следим дали няма да се нарушат някакви социални права. Нека да е специален договор, без да пише трудов. Още: "Протестите от 2018 ще ви се сторят като мирно шествие": Майки на деца с увреждания обещаха масово недоволство срещу властта Специален договор по закон, ако жената си има заплатата, ако има своите осигуровки за пенсия, здравни осигуровки, за общо заболяване и майчинство, по избор, както е написано в мотивите, по избор някой може да си направи и такава осигуровка. Аз си мисля, че е добре и даже се разширяват възможностите жени, чиито деца не се нуждаят от 8 часа, 24 часа постоянно обслужване и те са регистрирани в свободни професии и други, които нямат право на трудов договор. Това ще разшири възможностите на майки на деца с увреждания да имат договор, да им плати държавата. Те мога да работят и нещо друго на половин, или на цял работен ден, както решат.“

Христина Христова смята, че е много важно всеки случай да бъде оценен индивидуално и да има ефективна система за контрол. Още – във видеоматериала. Още: "Прогресивна България" леко отвори вратата за личните асистенти: Въвеждат специален статут на майките на деца с увреждания

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Хора с увреждания лични асистенти Закон за личната помощ Студио Actualno
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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