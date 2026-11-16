Христина Христова: Специалните договори за личните асистенти трябва да гарантират правата им (ВИДЕО)

Специалните договори за личните асистенти могат да бъдат добро решение, ако гарантират правата им. Това каза в предаването Студио Actualno министърът на труда и социалната политика в правителството на НДСВ и създател на програмата “Личен асистент“ през 2005 г. Христина Христова. Тя коментира оттегления от правителството Закон за личната помощ, който разгневи майките на деца с увреждания: “Държавата е длъжна, държавата трябва да помогне на семействата на деца с увреждания, защото животът на тези семейства първо е много по-труден и второ много по скъп. Основното е да не се загубват социални права. Още: Управляващите оттеглят спорните промени в Закона за личната помощ

Страховете са напразни

Аз мисля, че това със страховете и притесненията на хората... и това не е първото правителство, мисля, че въобще през последните 10, 15 и повече години имаме проблем с комуникацията, с връзката с хората. С обяснението за намерения за решения, с аргументи защо в даден момент не може да стане, пък по-късно би могло. Аз си мисля, че сега има напразни страхове за специалните договори. Защото още когато правихме програмата “Личен асистент“, дойдоха много от най-добрите юристи, които имахме тогава и казаха, че тези трудови договори не са съвсем законни. Още: Радев увери: Майките на деца с увреждания няма да бъдат ощетени

Снимка Actualno.com

Идеята за личен асистент дойде от майките на деца с увреждания, те казаха най-голямата си болка – че имат професии, пък не могат да ги реализират и нямат никаква социална сигурност – нито доходи, нито осигуровки, нито шанс за пенсия един ден. По Кодекса на труда трябва да има работно време 8 часа, а не може, защото при някои грижата е 24 часова. Второ, полага се платен годишен отпуск, по време на който човек трябва да напусне работното си място, а в случая няма как. Това, което се предлага, не трябва са тревожи хората.

Дават се нови възможности

Въпросът е, че стриктно трябва да следим дали няма да се нарушат някакви социални права. Нека да е специален договор, без да пише трудов. Още: "Протестите от 2018 ще ви се сторят като мирно шествие": Майки на деца с увреждания обещаха масово недоволство срещу властта Специален договор по закон, ако жената си има заплатата, ако има своите осигуровки за пенсия, здравни осигуровки, за общо заболяване и майчинство, по избор, както е написано в мотивите, по избор някой може да си направи и такава осигуровка. Аз си мисля, че е добре и даже се разширяват възможностите жени, чиито деца не се нуждаят от 8 часа, 24 часа постоянно обслужване и те са регистрирани в свободни професии и други, които нямат право на трудов договор. Това ще разшири възможностите на майки на деца с увреждания да имат договор, да им плати държавата. Те мога да работят и нещо друго на половин, или на цял работен ден, както решат.“

Христина Христова смята, че е много важно всеки случай да бъде оценен индивидуално и да има ефективна система за контрол. Още – във видеоматериала. Още: "Прогресивна България" леко отвори вратата за личните асистенти: Въвеждат специален статут на майките на деца с увреждания