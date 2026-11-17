Русия атакува Киев на няколко вълни от ракетни атаки. Силни експлозии се чуха на десния бряг на Днепър, близо до Оболон и Видубичи. Според мониторингови канали, ракетите е възможно да са били изстреляни от Брянска и Воронежка области на Русия. Кметът Виталий Кличко заяви, че в Киев са активни системи за противовъздушна отбрана. Той съобщи, че Русия е атакувала Северния и Южния мост. „Предварително, има попадения“, написа той.

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По-късно Кличко добави, че вражеската атака е повредила критични инфраструктурни системи. „В някои райони има прекъсвания във водоснабдяването и топлоснабдяването“, обясни кметът.

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Ракетна заплаха беше издадена и в Черкаси и Днепър, където се чуха силни експлозии. Мониторинговите канали предупреждават за повишена заплаха от балистични атаки тази вечер.

Последните атаки на Русия

Трябва да се отбележи, че на 16 ноември Русия интензивно обстреля енергийни и хранително-вкусови предприятия в Днепър. В резултат на това в града и няколко района на областта възникнаха прекъсвания на електрозахранването и проблеми с водоснабдяването и отоплението. Енергийни работници и аварийни екипи работят за намаляване на щетите.

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Освен това е известно, че в града са избухнали няколко пожара, включително един в завода на известния производител на растително масло „Олейна“.