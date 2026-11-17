Принц Хари се срещна с украинския войник Константин Власенко в рехабилитационния център „Superhumans“ в Лвов. Власенко загуби и двата си крака и е евакуиран от фронтовата линия с помощта на тежък дрон – забележителна спасителна операция, обхванала разстояние от 16 километра. По-късно той е удостоен със званието „Герой на Украйна“, а наскоро направи и първите си стъпки с помощта на протези.

ОЩЕ: Украински войник сам отряза крака си с тъп нож, за да бъде евакуиран с дрон (ВИДЕО)

Принц Хари сподели, че е следил историята на войника в новините, и изрази възхищението си от неговата изключителна сила и устойчивост. Това е четвъртото посещение на херцога на Съсекс в Украйна. Той пристигна в Лвов на 15 ноември за конференция по военна травматология и за да подкрепи ветераните на Общоукраинските игри Invictus Games. При срещата им Хари казал на Власенко, че е „впечатляващ“, на което украинецът отвърнал с усмивка: „Просто съм инат“.

Prince Harry has met Ukrainian soldier Kostiantyn Vlasenko at the Superhumans rehabilitation center in Lviv. Vlasenko lost both legs and was evacuated from a frontline position by a heavy drone in a remarkable rescue operation covering 16 kilometers. He was later awarded the title Hero of Ukraine and has recently taken his first steps using prosthetic legs. Harry said he had followed the soldier's story in the news and praised his extraordinary strength and resilience. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2026

Преди войната Власенко е работил като шофьор на тежкотоварен камион в кариера и отива на фронта като доброволец. Той прекарва общо 491 дни на бойна позиция в сивата зона в Харковска област. На 14 февруари тази година руски дрон хвърля боеприпас и го ранява тежко. Заради невъзможността да получи медицинска помощ и развиваща се гангрена, Власенко изкарва 232 дни сам в тясно разрушено укритие, като в един момент се налага сам да ампутира с нож единия си крак, за да оцелее. Другият крак също е изгубен вследствие на тежката инфекция и измръзване. Въпреки тежкото си състояние, той отказва да се предаде и продължава да предава разузнавателни данни на украинските сили.

Наземната евакуация е била невъзможна заради река Оскол, плътното миниране и постоянните руски дронове. В началото на октомври украинските сили провеждат безпрецедентна операция – с помощта на тежък хексакоптер - огромен дрон, прикриван от артилерия, ПВО и средства за радиоелектронна борба, войникът е изнесен по въздух на разстояние от 16 км. Полетът продължава около час и половина.