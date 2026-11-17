Втора атака е в ход срещу Кримския мост и движението е спряно. Това съобщи в Telegram „ръководителят“ на окупацията на Крим Сергей Аксионов. „Врагът отново атакува Кримския мост. Движението в момента е спряно“, заяви той в изявление и призова жителите и посетителите на Крим да се въздържат от пътуване в посока моста и да вземат предвид ограниченията, когато планират маршрута си.

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Телеграм каналът „Кримски ветър“ съобщи за множество експлозии в района на моста и активност на противовъздушната отбрана. Според очевидци, арката на Кримския мост е била ударена, а силата на експлозиите е избила прозорците на някои от жителите. Някои мониторингови канали съобщават, че по Кримския мост са били извършени най-малко 15 удара, като са били използвани както дронове, така и ракети. Атаките продължават и в този момент.

‼️Preliminary reports suggest a mix of drones and missiles struck the Crimean Bridge during tonight's attack. The bridge may not be completely destroyed, but the extent of structural damage and how long repairs will take could determine how severely traffic is affected. #Ukraine https://t.co/iwcjFTuQUS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2026

Сателитни снимки на Кримския мост след атаката показват, че конструкцията вероятно е повредена на три места. По-конкретно, снимките показват следи от изгаряне и щети, включително по арката на пътната част на моста. Трудно е обаче да се оцени степента на щетите, основана единствено на тези снимки. Предполагаше се, че многократните удари по арката биха могли да имат сериозни последици, тъй като тя е част от носещата конструкция, а критичните щети биха могли да доведат до срутване на участъка.

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Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков призна, че атаката предишната нощ е повредила конструкцията на Кримския мост и експертите в момента определят степента на щетите. Той също така заяви, че след „атаката на украинските въоръжени сили“ мостът е претърпял „незначителни щети“. Песков се похвали, че „системите за противовъздушна отбрана продължават да работят доста ефективно“. В същото време той призна, че „никоя система в света не може да защити 100% различни съоръжения от толкова мащабни удари“.

‼️New footage emerged, reportedly the moment of one of the strikes on the Kerch Bridge in occupied Crimea. #Russia https://t.co/zgfWWPgHG0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2026

Същевременно стана ясно, че полети за заминаване и пристигане са ограничени в московските летища „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“. Според предварителни доклади, 150 дрона вече са свалени при приближаването си към Москва, като стотици други са насочени към столицата.

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