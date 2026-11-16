Русия предупреди днес Великобритания, че ако Лондон се опита да ограничи правата на Москва при поемане на председателството на Г-20 през 2027 г., ще понесе „сериозни последици“, предаде Ройтерс. Москва отправи предупреждението по-малко от две седмици, след като сп. „Икономист“ цитира британския премиер Анди Бърнам, според когото руският президент Владимир Путин няма да пътува за срещата на върха на Г-20 в Манчестър през ноември следващата година заради санкциите на Великобритания, наложени му във връзка с Украйна.

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„Ще видим как ще действа Лондон на практика. Едно е ясно: всяко посегателство срещу правата на Русия няма да остане незабелязано. Всяка погрешна стъпка в това отношение ще има сериозни последици“, каза в интервю за руската новинарска агенция РИА Новости Марат Бердиев, посланик за специални поръчения на руското Министерство на външните работи по въпросите на Г-20 и Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Бердиев изрази надежда, че негативният сценарий може да бъде избегнат.

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Русия остава член на Г-20 въпреки усилията на западните държави да я изолират заради войната ѝ в Украйна, отбелязва Ройтерс. По традиция лидерите на държавите домакини канят всички членове на Г-20 да участват в ежегодните ѝ срещи на върха. САЩ, които в момента председателстват Г-20, са поканили Путин да участва в срещата на върха, която ще бъде организирана в Маями през декември тази година. Кремъл все още не е обявил дали Путин ще присъства лично, или ще изпрати друг свой представител.

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