Премиерът на Франция ще поиска нов вот на доверие

Намиращият се в затруднено положение френски министър-председател Франсоа Байру заяви, че правителството му ще поиска вот на доверие на 8 септември, за да получи парламентарна подкрепа за борбата си срещу растящия публичен дълг. Лидерът на крайната десница "Национален сбор" Жордан Бардела веднага заяви, че партията му няма да подкрепи планираните от Байру съкращения, което означава, че правителството на малцинството може да претърпи поражение на вота.

Байру обяви на пресконференция, че Националното събрание ще бъде помолено да "потвърди мащаба" на съкращенията на разходите, тъй като правителството се стреми да спести около 44 милиарда евро годишно. "Помолих президента, който се съгласи, да свика извънредно заседание на парламента в понеделник, 8 септември", каза той, цитиран от БГНЕС.

Байру не разполага с мнозинство в долната камара на парламента, Националното събрание, и предстоящото гласуване подчертава крехкостта на позицията му. Премиерът заяви, че Франция преминава през "решаващ момент".

Правителството може да падне

Снимка: Getty Images

"Ако имате мнозинство, правителството е потвърдено. Ако нямате мнозинство, правителството пада", подчерта Байру. Както крайната левица "Непреклонна Франция" (LFI), така и крайната десница на Бардела заявиха, че ще използват гласуването, за да се опитат да свалят центристкото правителство. "Франсоа Байру току-що обяви края на своето правителство, подкопано от самодоволното му бездействие. "Национален сбор" никога няма да гласува в подкрепа на правителство, чиито решения причиняват страдания на френския народ. Нашите съграждани очакват промяна и връщане към урните: ние сме готови", написа Бардела в публикация в социалните мрежи.

В средата на юли Байру представи предложенията си за бюджета за 2026 г. Той посочи, че иска да намали броя на официалните празници във Франция като част от усилията си да се справи с "проклятието" на държавния дълг. След години на прекомерни разходи Франция е принудена да контролира публичния си дефицит и да намали разрастващия се дълг, както се изисква съгласно правилата на ЕС.

Припомняме, че през юли 2025 г. правителството на Франсоа Байру оцеля след пореден вот на недоверие.

