Италиански министър към Макрон: Слагай каската и отивай да се биеш в Украйна

На 20 август италианският министър на транспорта и инфраструктурата Матео Салвини остро разкритикува френския президент Еманюел Макрон заради позицията му да се изпратят европейски военни в Украйна като гаранции за сигурност. Салвини заяви, че италиански войници "при никакви обстоятелства" няма да бъдат изпратени в Украйна и се обърна към Макрон с думите: "Ако Еманюел Макрон иска това, нека сам отиде там. Слагай каска, вземай пушка и сам отивай в Украйна."

Франция реагира веднага и нарече изказването "неприемливо". Още на следващия ден италианският посланик във Франция Емануела Д'Алесандро е била извикана в Министерството на външните работи в Париж. От френското ведомство определиха изказването като "противоречащо на атмосферата на доверие" между Франция и Италия, съобщи France Info.

Според един източник от Елисейския дворец изказването на министър Салвини подкопава "силното сближаване между двете страни, включително по отношение на безусловната подкрепа за Украйна", която бе постигната наскоро.

