През 2025 г.: Пожарите погълнаха рекордна площ в ЕС

Горските пожари се превръщат в неприятен, но задължителен елемент през лятото в последните години. Щетите са не само материални, огънят унищожава гори и отнема човешки живота и за съжаление се поставят все повече отрицателни рекорди. Настоящата 2025 г. бе счупен последният рекорд от 2017 г., когато са били унищожени 988 524 хектара гори. През 2025 г. пожарите вече са унищожили над 1 милион хектара в Европейския съюз през 2025 г. — рекордна площ, по-голяма от Корсика.

Александър Джартов: В момента е спокойно, дъждът помогна в борбата с пожарите

Франция и Португалия

Във Франция 35 600 хектара гори са превърнати в пепел, особено в департамента Од, предаде АФП. Тази година бе счупен последният рекорд от 2017 г., когато 988 524 хектара гори бяха унищожени, повече от половината от които в Португалия. Според годишните данни, събрани от Европейската информационна система за горски пожари (Effis), четири страни от Европейския съюз също вече са надминали годишния си рекорд от началото на наблюденията през 2006 г., предаде БГНЕС.

В Гърция

Припомняме, че преди дни Около 45 000 хектара са изгорели в Гърция досега тази година, което нарежда 2025 г. на 5-то място по разрушителни последици през последните двадесет години, според Костас Лагувардос, директор на изследванията в Националната обсерватория в Атина, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Позовавайки се на данни от Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS), Лагувардос заяви, че най-тежките години по отношение на опожарените площи са 2007, 2023, 2021, 2012 и 2025 г.

