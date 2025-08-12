Морски екшън: Китайски кораби се блъснаха, докато преследват бреговата охрана на Филипините (ВИДЕО)

Истински морски екшън се разигра в Южнокитайско море. Китайски военен кораб се блъсна в кораб на бреговата охрана на Китай, като двата преследваха филипински патрулен кораб. Инцидентът е станал близо до оспорвания залив Скарбъроу в понеделник, докато Филипинската брегова охрана (PCG) ескортирала кораби, разпределящи помощи на рибарите в района. За случая научаваме от публикация на британския всекидневник The Guardian, който се позовава на съобщение на филипинските официални власти.

While attempting to chase and corner a patrol boat with the Philippine Coast Guard near Bajo de Masinloc in the West Philippine Sea on Monday, a ship with the China Coast Guard (CCG-3104) collided with a Type 052D Destroyer of the Chinese People's Liberation Army Navy (DDG-164).… pic.twitter.com/D1Ph8zkO7W — OSINTdefender (@sentdefender) August 11, 2025

„Действията на китайските кораби не само представляваха сериозна опасност за филипинския персонал и кораби, но и доведоха до злополучния сблъсък между двата китайски кораба“, заяви филипинското външно министерство във вторник, обвинявайки китайския екипаж в „опасни маневри и незаконна намеса“ в мисията за снабдяване. ОЩЕ: „Летите твърде близо, много сте опасни“: Китайски хеликоптер с провокация в Южнокитайско море (ВИДЕО)

Additional footage of today’s collision in the West Philippine Sea, between a ship with the China Coast Guard (CCG-3104) and a Type 052D Destroyer of the Chinese People's Liberation Army Navy (DDG-164), has been released by the Philippine Coast Guard. The footage shows… pic.twitter.com/Eh0UB0NFQl — OSINTdefender (@sentdefender) August 11, 2025

Вижте кадрите от морската катастрофа

Видео, публикувано от Манила, показва как китайски кораб на бреговата охрана и много по-голям плавателен съд с номер 164 на корпуса си се сблъскват със силен трясък в следата на филипинския кораб. Допълнителни кадри и снимки, публикувани по-късно от PCG, показват, че пострадалият китайски кораб все още е на повърхността, но целият му нос е смачкан навътре.

Призна ли си Китай за нелепия инцидент

Ган Ю, говорител на китайската брегова охрана, потвърди, че е имало конфронтация, без да споменава сблъсъка. „ Китайската брегова охрана е предприела необходимите мерки в съответствие със закона, включително наблюдение, натиск отвън, блокиране и контрол на филипинските кораби, за да ги прогони“, каза той в изявление. ОЩЕ: Филипините сключиха нов военен пакт заради настъплението на Китай