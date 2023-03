Пригожин се държи като президент на Русия – какво мисли Путин? (ВИДЕО)

Поредният сигнал – интервю на Пригожин пред Russia Today, РИА Новости и собствената му Федерална новинарска агенция, което е взето на 14 март, но бива публикувано сега. В него Пригожин в огромна степен имитира издирвания за военни престъпления от Международния наказателен съд руски диктатор Владимир Путин. И като поза, и като обстановка, и като аранжимент хореографията на интервюто постоянно препраща към поведението на Путин пред камера. Това е поведение, което подсказва, че или Пригожин внушава, че може да е на мястото на Путин, или го иронизира, коментират от ISW.

Линията на поведение на руския олигарх е отдавна видима – намеци как ще става президент уж на Украйна, дори оспорване на наративи спрямо Украйна като този с нацизма и как Русия воюва директно с НАТО, които лично Путин поддържа:

"Поведението на Пригожин в последно време, независимо от намернията му, покарва наратив в руското общество, че самият Пригожин има по-голям политически апетит в Русия", заключва ISW. А бившият силов министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на доживотен затвор на първа инстанция в Хага заради свалянето на полет MH17 Игор Гиркин иронизира, че Пригожин е като Гай Юлий Цезар, но наобратно – Цезар първо е постигнал военни успехи, след това политически, докато Пригожин още се мъчи с Бахмут. Дали е така – ВИЖТЕ ИНТЕРВЮТО на Пригожин.

И докато по-голямо отзвук в мейнстрийм медиите има материалът на The Guardian на база руски източници за вечеря от частен характер с хора от руския елит, на която говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е предупредил, че войната с Украйна ще е много дълга, в руското пространство в Телеграм също излизат интересни неща, подсказващи минорно настроение.

Първи пример – руският телеграм канал "Двама майори" вече коментира как украинците трупат тежка военна техника при река Днепър и се готвят да я форсират. Това би означавало атака през Херсонска и Запорожка области, директно в посока Крим по най-прекия възможен път. Дали обаче действително ще се случи така или говорим за операция по отвличане на вниманието е друг въпрос. Факт е, че за поредна нощ в окупирания Мелитопол, който е един от най-големите градове в Запорожка област, държан от руснаците, пак имаше взривове и има данни за ударена руска военна инфраструктура:

Втори пример – информация отново в руското пространство в Телеграм от разказ на неидентифициран мобилизиран, според който руски генерал дошъл на предна линия и за да мотивира войниците да се бият по-самоотвержно, си свалил панталоните и показал ясните на всички възвратно-постъпателни движения при правене на полов акт. Това ще ви се случи, като дойдат украинците, ако не победим – така картинно обяснил ситуацията висшият руски военен.

(КАРТА: СЕРИЯ С ВИДЕА ПО МЕСТА И ДАТИ на градски боеве в Бахмут) Междувременно в Бахмут продължава да е горещо. Според оценка на ISW, руснаците контролират около 65% от града, като сега насочват основните си усилия в това да консолидират всички позиции, на които са стъпили в северната, северозападната и западната част на града, както и да атакуват към административния център. Комплексът АЗОМ в индустриалната зона на север изглежда в по-голямата си част е под руски контрол (лидерът на т.нар. ДНР Денис Пушилин говори за около 70%0, има данни за боеве вече в близост до Двореца на културата, като от няколко дни битки има и при централния пазар, а руски военни блогъри твърдят, че на няколко места през река Бахмутка вече има възможност да се преминава лесно и руските сили я използват, за да пренесат боя с идеята да завземат най-после западната част на града и да го подчинят:

For location @GeoConfirmed @UAControlMap

Note: I saw some assume this film showed a north-to-south view of the Palace of Culture, suggesting Wagner had advanced from the south in this block.

Its actually West-to-east shooting towards the market where battles are already known. pic.twitter.com/FfyxhdhHmI