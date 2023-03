Руснаците търсят усилено виновници за провалите си в Украйна (ВИДЕО)

Слуховете в руското информационно пространство "Телеграм", разпространявани и обогатявани от руските военни блогъри - че командващият Източното военно окръжие на Руската федерация генерал Рустам Мурадов е освободен, показват ясна тенденция на търсене на отговорност за направленията на фронта в Украйна, където руснаците видимо търпят жестоки поражения.

Мурадов беше отговорен за атаката срещу Угледар (Въгледар, Вухледар), която се превърна в пълен провал и именно заради това руското военно министерство е с оценка, че генералът е неспособен, според някои слухове: ВИДЕО: Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти". Но не само Мурадов е на прицел – свързваният с финансиране от създателя на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин популярен руски телеграм канал "Рибар" твърди, че има данни, че и командващият Западното военно окръжие генерал Евгени Никифоров го грози същата съдба. Той отговаря за линията Сватово – Кремена в Луганска област, където се очакваше зимната руска офанзива да даде най-големи резултати, а на практика нищо не се промени.

Видимите резултати от руските действия си личат особено силно в Горячий ключ - там гробището с "вагнеровци" става все по-голямо:

"Not end in sight": Wagnerites buried in Goryachy Klyuch despite protests of the administration. Russian woman films a huge fresh cemetery in the resort town of Goryachy Klyuch in Krasnodar Krai, Russia. According to her, all buried died at the end of 2022 or the start of 2023. pic.twitter.com/cvLw0hIHpC — Dmitri (@wartranslated) March 27, 2023

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща основно внимание как се търсят виновници за руските неуспехи и че например генерал Сергей Суровикин, който командваше руските сили в Украйна, а сега е зам.-командващ, все още има статут на спасител и се обсъжда, че той може да поеме ръководството за защита срещу очакваната украинска пролетна контраофанзива.

Bakhmut. A ruined city, devastation, heavy fighting, the ground is littered with the bodies of the enemy. The 93rd Cold Yar brigade remains in the city and destroys the Russians. pic.twitter.com/S4HDtdEYPP — Paul Jawin (@PaulJawin) March 26, 2023

(КАРТА) Според сутрешната украинска официална сводка, през изминалото денонощие са отблъснати 62 руски пехотни атаки срещу Бахмут, Авдеевка и Маринка (на 30-тина километра южно от Авдеевка). Няма някакви особено големи промени – на север руснаците стоят при Орехово-Васильовка (11-12 километра северозападно от Бахмут) и Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут), което се признава и от "Рибар", като руският телеграм канал настоява, че "въпреки сложния терен" имало напредък в боевете в самия Бахмут, към центъра му.

The 93rd lures the enemy into a building Bakhmut and targets it after. This is just north of the cemetary, so they were in the right place already. pic.twitter.com/WPk6UjdzUt — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 27, 2023

Анализирани са и кадри от РИА Новости специално за индустриалната зона АЗОМ и заключението е, че ЧВК Вагнер контролират завода за цветни метали в зоната. Евгений Пригожин пък се е появил в училище номер 5, което не е далеч от административния център на Бахмут, но реално позициите непрекъснато се променят и дори в рамките на часове контролът върху дадени точки в източната част на Бахмут преминава от едни ръце в други.

Update of the approximate situation in the AZOM complex. The reportage stated Wagner was in full control of the non-ferrous metal factory (white box).



The media reports are probably done a few hundred meters from the actual frontline. pic.twitter.com/c7MgUlUUxK — The Cube (@War_cube_) March 26, 2023

За отбелязване е, че "Рибар" признава и, че по отношение на път Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут ситуацията не се променя, което потвърждава казаното от украинския щаб – Ивановско, на 5-6 километра югозапад-запад от Бахмут, не може да бъде превзето от руснаците. Всъщност от юг, големи боеве текат от доста време при гробището на самия Бахмут.

Fighting in Bakhmut cemetery. Painful to see how a final resting place for many has become the battleground of fierce fighting.



Footage is somewhat older. pic.twitter.com/Ur7qDXHgPv — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 27, 2023

(КАРТА) При Авдеевка ситуацията остава сложна – вече там не се допускат цивилни. Украинските данни са за атака от север при Степово (8 километра северозападно от Авдеевка), както и от юг при Северно (5 километра югозападно от Авдеевка) и Първомайско, а особено тежки са боевете в Маринка, където буквално всичко е изравнено със земята. За сметка на това при Угледар остава на практика тихо.

Засилва се говоренето от руските военни блогъри, че в Запорожката област се пращат подкрепления с цел отбрана от бъдеща украинска контраофанзива. А говорителят на украинското командване „Юг“ Наталия Хуменюк съобщи, че от няколко дни руснаците използват бомби с прецизно насочване за поразяване на различни цели – в Берислав е имало обстрел с такова оръжие на 24 март. Намалял е руският артилерийски обстрел по Херсон – от 90-100 изстрела на ден до 50-60.

