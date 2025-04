Приликите с филма не са случайни: Кой е Кевин Фарел - новият временен папа, който ще управлява до конклава? (СНИМКИ)

След кончината на папа Франциск временно начело на Ватикана застава кардинал камерлинг Кевин Джоузеф Фарел - ирландец с американско гражданство. Той ще заема поста до провеждането на новия конклав, който се очаква да започне на 5 май.

Фарел е роден на 2 септември 1947 г. в Дъблин в семейство с четирима синове. По-големият му брат Брайън е също духовно лице и беше секретар на Папския съвет за насърчаване на християнското единство в началото на 21 век. От 2016 г. е начело на Дикастерията (Ведомството) на Ватикана за миряните, семейството и живота. От 2019 г. Кевин Фарел е назначен за камерлинг. През 2022 г. оглавява Папската комисия за инвестициите, а от 2024 г. е председател на Върховния съд на Ватикана.

Сега по традиция след кончината на папата и докато бъде избран нов папа, камерлингът, в случая Кевин Фарел, е временен предстоятел на Римокатолическата църква и отговаря за текущите ѝ дела, в това число и за цялата организация на погребението на папата, за процедурите около конклава и за ритуалите, съпътстващи избирането на нов папа, пише БТА.

Фарел завършва Университета в Саламанка в Испания с бакалавърска степен по изкуства. После постъпва в Папския грегориански университет в Рим, където завършва магистратура по философия. Има и магистратура по теология от Папския университет „Свети Тома Аквински“. От Университета „Нотр дам“ в Индиана в САЩ има магистратура по бизнес администрация и титла доктор „хонорис кауза“ по право.

Фарел е ръкоположен за свещеник на 24 декември 1978 г. После години наред заема преподавателски позиции в Мексико и в САЩ. След това Фарел е бил на църковни длъжности в САЩ в периода 1984 г.- 2016 г. В даден момент е бил заместник епископ на Вашингтон и епископ на Далас. Ръкоположен е за кардинал през 2016 г.

В миналото на Фарел е имало и полемики. Когато се разразява скандалът във връзка с непристойно сексуално поведение, в който беше замесен архиепископът на Вашингтон кардинал Теодор Маккарик, възникнаха въпроси дали Фарел, който му е бил заместник в архиепископията на американската столица, не е знаел за тези деяния, но ги е премълчавал.

