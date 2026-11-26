Медта присъства във всеки автомобил и превозно средство, в сградите, в които живеем и работим, и в центровете за данни, които поддържат работата на дигиталните услуги. Със своя завод в столичния квартал „Гара Искър“ Sofia Med е сред водещите европейски производители на валцувани и пресовани продукти от мед и медни сплави и доставя продукцията си на клиенти в над 60 държави.

Индустриални корени в София

Историята на завода за производство на цветни метали води началото си от1937 г. Оттогава предприятието се е превърнало в една от най-големите индустриални компании в България, с продажби от над 95 000 тона през 2025 г. и оборот от близо 1 млрд. евро.

Този растеж върви ръка за ръка с инвестициите. През последните две десетилетия са инвестирани над 250 млн. евро в леярното, валцовото и пресовото производства, всички разположени в завода в София.

Около 750 души работят в Sofia Med, чиято производствена база се простира на площ от 250 000 кв. м, а близо 90% от продукцията на компанията се реализира на международните пазари. С модернизирането на завода се промениха и уменията, необходими за неговото функциониране.

Място за натрупване на опит и експертиза

В производството машинни оператори, монтьори, електротехници и пещари поддържат работата на леярните, валцовите и пресовите линии. Те работят заедно с инженери, технолози и ИТ специалисти, а екипите по продажби, снабдяване, финанси и човешки ресурси подпомагат дейността на компанията.

Обученията и практическият опит помагат на служителите да развиват уменията си, докато оборудването и производствените процеси се променят. Алекс Тодоров, началник на участък във Валцовия цех, казва, че колегите се насърчават да предлагат подобрения в начина, по който работят:

„Всеки служител, независимо от позицията си, е насърчаван да допринася с идеи и инициативи. Има усещане за стабилност и взаимно уважение, което създава добра среда за развитие.“

Иво Василев, директор „Човешки ресурси“, описва какво предлага компанията на служителите в замяна на тяхната ангажираност:

„Работата в Sofia Med изисква последователност, отговорност и характер. В замяна компанията се стреми да осигури грижа, подкрепа, възможности за развитие и финансова сигурност.“

Следваща стъпка: център за рециклиране на мед

Едно от следващите планирани проекти на Sofia Med е SVAROG – център за рециклиране на мед от ново поколение. Проектът е избран да премине към етапа на подготовка на споразумение за безвъзмездно финансиране по линия на Фонда за иновации на Европейския Съюз. С инвестиция от приблизително 20 млн. Евро съоръжението е проектирано да преработва нискокачествен и смесен меден скрап в мед с висока степен на чистота, която ще се използва директно в производството на Sofia Med, намаляйки зависимостта на компанията от първична мед.

Искате ли да станете част от екипа на Sofia Med?

Вижте актуалните свободни позиции в Sofia Med: https://sofiamed.com/bg/our-people/careers/